Rafael Fiziev, el próximo gran reto para Charles Oliveira en su regreso a Brasil | Duelo de estilos para la estelar de UFC
La UFC prepara un duelo inédito de alto nivel, que pese a no competir por un título, demostrarán la calidad de sus estilos: muay thai y el Jjujitsu.
Después de cinco años, Charles Oliveira regresará a su país natal, Brasil, para el evento estelar organizado por la Ultimate Fighting Championship (UFC). Para sorpresa de la afición, el excampeón de peso ligero se enfrentará por primera vez a Rafael Fizie, en un combate de estilos: muay Thai explosivo del azerí y el jiu-jitsu letal del brasileño.
PUEDES VER: ¿Ronda Rousey alista su regreso al ring? La icónica luchadora enciende rumores sobre su vuelta a la UFC
Un duelo de estilos: Rafael Fiziev, rival de Charles Oliveira en UFC Río
Contra todo pronóstico, Charles Oliveira volverá a pisar el octágono tras aquel episodio aplastante que sufrió ante Ilia Topuria en junio de este año. En aquella ocasión, el 'Iluminado' perdió su título de peso ligero de la UFC por nocaut en el primer asalto. Pese al resultado, el sudamericano se mantuvo en la cuarta posición del ranking oficial de su división, sin embargo, buscará recuperar terreno y acercarse nuevamente a la cima frente a Rafael Fiziev.
En su momento, el 'Ataman' puso en duda su permanencia en su categoría tras caer ante Justin Gaethje en UFC 313 en marzo 2025. El artista marcial consideró descender a peso pluma, argumentando que su proyección había perdido trascendencia. No obstante, aquellas declaraciones quedó atrás porque retornó a la competencia con una victoria por decisión unánime al confrontarse a Ignacio Bahamondes.Rafael Fiziev respondió a su próximo enfrentamiento. | Imagen: Redes Rafael Fiziev
La UFC alista un evento estelar, sin campeonato como reconocimiento, entre ambos luchadores para demostrar la efectividad de sus técnicas. Rafael Fiziev llegará a Brasil para demostrar sus bases de muay thai con agresividad y patadas potentes, mientras que oliveira con el jiujitsu, impondrá su arma letal, dinámico y ofensivo.
¿Cuándo se enfrentará Charles Oliveira vs. Rafael Fiziev en UFC Río?
Charles Oliveira se medirá cara a cara contra Rafael Fiziev en un enfrentamiento especial de UFC Río el próximo 11 de octubre en casa. 'De Bronx' con un récord de 25 victorias y 11 caídas, regresa después de cinco años para dar un espectáculo frente a sus compatriotas contra el azerí, que posee 13 triunfos y 4 derrotas, quien intentará recuperar el ritmo de su carrera.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90