Rafael Fiziev, el próximo gran reto para Charles Oliveira en su regreso a Brasil | Duelo de estilos para la estelar de UFC

Después de cinco años, Charles Oliveira regresará a su país natal, Brasil, para el evento estelar organizado por la Ultimate Fighting Championship (UFC). Para sorpresa de la afición, el excampeón de peso ligero se enfrentará por primera vez a Rafael Fizie, en un combate de estilos: muay Thai explosivo del azerí y el jiu-jitsu letal del brasileño.

Un duelo de estilos: Rafael Fiziev, rival de Charles Oliveira en UFC Río

Contra todo pronóstico, Charles Oliveira volverá a pisar el octágono tras aquel episodio aplastante que sufrió ante Ilia Topuria en junio de este año. En aquella ocasión, el 'Iluminado' perdió su título de peso ligero de la UFC por nocaut en el primer asalto. Pese al resultado, el sudamericano se mantuvo en la cuarta posición del ranking oficial de su división, sin embargo, buscará recuperar terreno y acercarse nuevamente a la cima frente a Rafael Fiziev.

En su momento, el 'Ataman' puso en duda su permanencia en su categoría tras caer ante Justin Gaethje en UFC 313 en marzo 2025. El artista marcial consideró descender a peso pluma, argumentando que su proyección había perdido trascendencia. No obstante, aquellas declaraciones quedó atrás porque retornó a la competencia con una victoria por decisión unánime al confrontarse a Ignacio Bahamondes.

Rafael Fiziev respondió a su próximo enfrentamiento. | Imagen: Redes Rafael Fiziev

La UFC alista un evento estelar, sin campeonato como reconocimiento, entre ambos luchadores para demostrar la efectividad de sus técnicas. Rafael Fiziev llegará a Brasil para demostrar sus bases de muay thai con agresividad y patadas potentes, mientras que oliveira con el jiujitsu, impondrá su arma letal, dinámico y ofensivo.

¿Cuándo se enfrentará Charles Oliveira vs. Rafael Fiziev en UFC Río?

Charles Oliveira se medirá cara a cara contra Rafael Fiziev en un enfrentamiento especial de UFC Río el próximo 11 de octubre en casa. 'De Bronx' con un récord de 25 victorias y 11 caídas, regresa después de cinco años para dar un espectáculo frente a sus compatriotas contra el azerí, que posee 13 triunfos y 4 derrotas, quien intentará recuperar el ritmo de su carrera.