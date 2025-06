Ver UFC 317 EN VIVO GRATIS, Ilia Topuria vs Charles Oliveira hoy desde Las Vegas

Llegó el día más esperado para los amantes de la UFC. Este sábado 28 de junio se medirá Ilia Topuria y Charles Oliveira en busca del título peso ligero de la UFC 317 desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. Las primeras peleas empezarán desde las 5:30 p. m. hora peruana, las preliminares desde las 7:00 p. m. y las estelares a las 9:00 p.m. Vale precisar que este evento será transmitido por Fox Sports, ESPN y Disney Plus.

La cartelera de la UFC 317 tiene varias peleas interesantes, una de ella es la coestelar entre Alexandre Pantoja vs Kai Kara-France por el peso mosca y tras este combate se desarrollará el evento principal entre Ilia Topuria vs Charles Oliveiras.

De acuerdo a la información que comunicó la UFC, Las primeras preliminares comienzan a las 6:30 p. m. ET / 3:30 p. m. PT en ESPN+ y UFC FIGHT PASS. Las preliminares comienzan a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT en ESPN y ESPN+ en los Estados Unidos y la cartelera principal se transmitirá exclusivamente en ESPN+ PPV en los EE. UU. a las 10 p.m. ET / 7 p.m. PT.