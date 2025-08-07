Esposa de Luis Abram y su emotiva reacción tras el regreso del jugador a Sporting Cristal

Luis Abram es el nuevo flamante fichaje de Sporting Cristal, generando gran entusiasmo entre la hinchada del cuadro cervecero, que recibe al defensor central con alegría. En medio de este panorama, que emociona a la fanática cervecera, la esposa del jugador no dudó en reaccionar en su cuenta de Instagram.

Tras rescindir su contrato con Atlanta United, el seleccionado peruano regresó al equipo del que es hincha y todo parece indicar que el equipo dirigido por el DT Paulo Autuori dará una fuerte lucha en el Torneo Clausura 2025 con este importante refuerzo, sumado a la llegada de Miguel Araujo.

Reacción de la esposa de Luis Abram tras su regreso a Sporting Cristal

Celeste Casanova, esposa de Luis Abram, no dudó en compartir cómo fue su viaje desde Estados Unidos a Lima, donde radicará con el defensa tras su regreso a Sporting Cristal. Asimismo, publicó que el video de presentación del futbolista y lo acompañó con la emotiva frase: "Uno siempre vuelve a donde fue feliz".

Previo a su pronunciamiento, la joven mostró imágenes de su traslado a la capital peruana junto a su esposo y su mascota, Baku, un perrito que hace poco cumplió tres años con la pareja y que se ha convertido en un integrante importante de la familia.

Hinchas reaccionan al regreso de Luis Abram a Sporting Cristal

Por su parte, la afición celeste manifestó su sentir tras darse a conocer de que el canterano retornó al equipo de sus amores. "Bienvenido a casa de nuevo, ahora solo toca seguir sumando. Salud, Abraham", "Fabuloso, Abraham está de regreso a Cristal y nos honra mucho tenerlo de vuelta", "La defensa que tendremos", "Jugada arriesgada, pero beneficiosa. Dejas a Chávez y me traes Abram. Buena jugada. Araujo y Abram en defensa.", indicaron.