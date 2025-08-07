Esposa de Luis Abram y su emotiva reacción tras el regreso del jugador a Sporting Cristal
¡La más emocionada! Celeste Casanova, esposa del ahora jugador celeste, no dudó en reaccionar en sus redes sociales ante el fichaje oficial de Luis Abram.
Luis Abram es el nuevo flamante fichaje de Sporting Cristal, generando gran entusiasmo entre la hinchada del cuadro cervecero, que recibe al defensor central con alegría. En medio de este panorama, que emociona a la fanática cervecera, la esposa del jugador no dudó en reaccionar en su cuenta de Instagram.
PUEDES VER: Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero tras críticas por su look: "El que no tiene se viste..."
Tras rescindir su contrato con Atlanta United, el seleccionado peruano regresó al equipo del que es hincha y todo parece indicar que el equipo dirigido por el DT Paulo Autuori dará una fuerte lucha en el Torneo Clausura 2025 con este importante refuerzo, sumado a la llegada de Miguel Araujo.
Reacción de la esposa de Luis Abram tras su regreso a Sporting Cristal
Celeste Casanova, esposa de Luis Abram, no dudó en compartir cómo fue su viaje desde Estados Unidos a Lima, donde radicará con el defensa tras su regreso a Sporting Cristal. Asimismo, publicó que el video de presentación del futbolista y lo acompañó con la emotiva frase: "Uno siempre vuelve a donde fue feliz".
Previo a su pronunciamiento, la joven mostró imágenes de su traslado a la capital peruana junto a su esposo y su mascota, Baku, un perrito que hace poco cumplió tres años con la pareja y que se ha convertido en un integrante importante de la familia.
Hinchas reaccionan al regreso de Luis Abram a Sporting Cristal
Por su parte, la afición celeste manifestó su sentir tras darse a conocer de que el canterano retornó al equipo de sus amores. "Bienvenido a casa de nuevo, ahora solo toca seguir sumando. Salud, Abraham", "Fabuloso, Abraham está de regreso a Cristal y nos honra mucho tenerlo de vuelta", "La defensa que tendremos", "Jugada arriesgada, pero beneficiosa. Dejas a Chávez y me traes Abram. Buena jugada. Araujo y Abram en defensa.", indicaron.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90