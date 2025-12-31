Horóscopo de hoy, 1 de enero de 2026 según Josie: predicciones ACERTADAS del primer día del año

El horóscopo de hoy, jueves 1 de enero de 2026, abre oficialmente un nuevo año y propone mirar hacia adelante con mayor claridad. De acuerdo con Josie Diez Canseco, este primer día está cargado de señales que invitan a pensar en objetivos concretos, replantear hábitos y visualizar cambios que se quieren sostener a lo largo del tiempo.

En el ámbito personal, los astros sugieren empezar el año con calma y conciencia, sin apresurar decisiones, pero con convicción. Es un buen momento para definir prioridades, reforzar vínculos importantes y confiar en la intuición como guía para los próximos meses. El 2026 inicia con oportunidades para quien se atreva a construir desde hoy.

Horóscopo de hoy, jueves 1 de enero de 2026: tarot y predicciones de Josie

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Las experiencias te han hecho crecer y te han dado seguridad, esa persona confiara en ti. Tienes tus ideas claras sobre lo que quieres lograr, y avanzarás hacia tus metas con decisión, pero ve con calma así evitaras equivocarte.

Número de suerte, 22.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Le darás una nueva oportunidad a la persona que quieres, tu vida se llenara de ilusión. No estás satisfecho con tus logros, hoy te proyectarás hacia nuevos objetivos, ve con calma poco a poco irás afianzándote en un nuevo negocio.

Número de suerte, 16.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Dejarás el encierro en el que te habías refugiado, hoy harás nuevas amistades, aceptarás invitaciones. Contarás con el apoyo que necesitas para solucionar un problema económico. Una oferta inesperada te sacara de esa situación financiera.

Número de suerte, 8.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tus nervios estarán alterados y cualquier tema será motivo de discusión. Te esforzarás mucho en tu trabajo y será necesario que te tomes un descanso, mas adelante volverás con mas ánimos y con mucha energía, tus ideas estarán renovadas.

Número de suerte, 10.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Cambiar de ambiente social ha favorecido mucho tu recuperación emocional, hoy el amor volverá. Comprarás por impulsos y tendrás algunos problemas para equilibrar tu presupuesto, no es tiempo de lamentaciones, ahora debes ahorrar.

Número de suerte, 19.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Te sentirás seguro de tus sentimientos y de ser correspondido, el amor te favorece. Aún no logras estabilizar tu economía, pero tu responsabilidad te permitirá mantener el equilibrio de tu presupuesto. Llegaran tiempos mejores.

Número de suerte, 4.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: El carácter fuerte y decidido de esa persona empezará a agobiarte, hoy le pedirás más espacio y confianza. Las relaciones con tus compañeros mejorarán, con inteligencia te ganarás el aprecio incluso de tus rivales, económicamente te ira bien.

Número de suerte, 1.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tu personalidad enigmática y encantadora despertará muchas emociones en los demás. Recibirás un incentivo económico y será un aliciente importante para ti, te sentirás motivado y con ganas de seguir esforzándote en cada proyecto que te encarguen.

Número de suerte, 5.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estarás muy sensible y te sentirás inseguro de todo, hoy dependerás de la opinión de esa persona. Una propuesta de trabajo te interesará, pero preferirás tomarte tu tiempo hasta estar seguro de que te conviene, mas adelante aceptaras.

Número de suerte, 7.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Lo que iniciaste con tanta ilusión ya no te emociona, trata de recuperar el interés. Tus compromisos no te dejarán tiempo para cumplir una promesa, no te preocupes, entenderán tus explicaciones, tendrás la oportunidad de remediarlo.

Número de suerte, 13.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Día de satisfacciones y alegrías en el amor, tendrás predisposición a expresar tus sentimientos. Te estabilizarás poco a poco, contarás con el apoyo de alguien importante que creerá en ti y te animará a mejorar, a nivel económico estarás bien.

Número de suerte, 6.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Después de un período en el que creías que el amor no se hizo para ti, conocerás a alguien interesante. Tu aporte será imprescindible para el buen resultado de trabajos que realizarás en equipo, los resultados te beneficiaran económicamente.