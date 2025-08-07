Rebagliati dio rotunda opinión sobre fichaje de Alianza Lima tras empate con Cristal: "Es un..."
Diego Rebagliati, analizó lo que fue el duelo entre Alianza Lima vs Sporting Cristal y dio una tajante opinión sobre uno de los fichajes de los blanquiazules. ¿Qué dijo?
Alianza Lima dejó escapar una gran oportunidad de acercarse a la cima de la tabla tras empatar sin goles ante Sporting Cristal. Los blanquiazules buscaban dar el golpe, especialmente luego de los numerosos fichajes que realizaron para el Torneo Clausura. Precisamente, tras el encuentro, Diego Rebagliati no dudó en dar firmes declaraciones sobre uno de estos refuerzos.
Durante la última emisión del programa 'DyT', el comentarista deportivo Diego Rebagliati analizó el desempeño de los jugadores tras el empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la cuarta jornada del Clausura. En ese sentido, hizo énfasis en la actuación de Gaspar Gentile.
Diego Rebagliati opinó sobre Gaspar Gentile
El también panelista de 'Al Ángulo' sorprendió al revelar que sigue al jugador desde su etapa en la Universidad San Martín en 2020, y expresó que Gentile es un futbolista "raro", ya que suele complicarse en acciones simples.
"Gaspar Gentile es un jugador raro. Yo lo vengo siguiendo desde la época de la San Martín. En esa época jugaba Martín Pérez Guedes. Es un jugador que a veces la jugada más simple la convierte en la más difícil y la más difícil la convierte en la más simple", comentó.
De igual manera, Diego Rebagliati enfatizó que Gentile nunca se ha caracterizado por ser un futbolista que posea un gran olfato goleador. "Gentile es rápido, encerador, pero es muy extremo. Además, no es tan delantero y no tiene mucho gol", añadió.
Números de Gaspar Gentile con Alianza Lima
Pese a que lleva poco tiempo con Alianza Lima, Gaspar Gentile parece haberse ganado un lugar en el esquema de Néstor Gorosito, pues hasta el momento, ha jugado 5 de los 6 partidos que han jugado los blanquiazules en el segundo tramo de la temporada, donde anotó en una oportunidad.
Sin embargo, en el duelo ante Cristal su participación en el ataque no fue la esperada, pues a penas realizó dos tiros y ninguno de ellos tuvo dirección al arco, destacando más por su habilidad al pasar el balón.
