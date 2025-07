¿Ronda Rousey alista su regreso al ring? La icónica luchadora enciende rumores sobre su vuelta a la UFC

Ronda Rousey reavivó las especulaciones sobre un posible regreso al Campeonato de Pelea Definitiva (UFC) luego de compartir un video de su cambio físico acompañado de un mensaje que insinuaba sus deseos de volver a entrar a la jaula. Sin embargo, la excampeona ha dejado en claro que no retornará a competir profesionalmente porque su prioridad actual es la maternidad.

¿Ronda Rousey alista su regreso a la UFC?

Ronda Rousey es considera una de las luchadoras influyentes en la historia de las Artes Marciales Mixtas (MMA), por el cual en 2018 se convirtió en la primera mujer en formar parte del Salón de la Fama de la UFC. Incluso, el presidente Dana White confesó que promovió la división femenina tras quedar impresionado por el talento e impacto de la luchadora en el deporte.

En 2016 sorprendió a la afición por anunciar su retiro de la competencia. La excampeona reveló que las razones que le llevó a tomar esta decisión complicada fue por su salud. "Gran parte tuvo que ver con las conmociones cerebrales que sufrí cuando practicaba judo (…) No podía hablar de ello en absoluto cuando estaba en la MMA porque, literalmente, quizá no me hubieran permitido seguir compitiendo", explicó en una entrevista del 2024.

Recientemente, Rousey ha estado activa en sus redes sociales publicando contenido sobre su situación actual tras haber dado un paso al costado a los combates. Para sorpresa de sus seguidores, publicó un clip sobre su transformación física después de haber dado a luz a su segundo hijo en enero. "Gracias por ayudarme a recuperar mi identidad corporal (...) por volver a meter mi trasero en una jaula otra vez", escribió junto al reel.

La experimentada luchadora expresó su gratitud por volver a entrenar las artes marciales mixtas, asegurando que marcó una gran diferencia en su vida. Ante ello, despertó las expectativas de un posible regreso al ring de UFC y WWE. Esta posibilidad ha quedado descartada hasta un periodo prolongado. Su objetivo principal en esta nueva etapa, es cumplir plenamente con el rol de madre

¿Cuándo fue la última pelea de Ronda Rousey en UFC?

Ronda Rousey debutó en el octágono de la UFC en 2013 y defendió seis veces el título de peso gallo. Su última pelea en la compañía ocurrió frente a la brasileña Amanda Nunes, donde cayó por nocaut. La estadounidense posee una marca de 12 victorias y 2 derrotas. Por otro lado, logró ganar la medalla de bronce en la disciplina de judo en los Juegos Olímpicos del 2008.