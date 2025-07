Perú vs Venezuela EN VIVO por Copa América de Vóley 2025: Hora y dónde ver vital partido

Perú está a un paso de hacer historia. La bicolor se medirá contra Venezuela, este sábado 5 de julio, por la cuarta fecha de la Copa América de Vóley 2025. El compromiso se realizará en el Gimnasio Divino Braga, de la ciudad de Betim (Brasil), a las 11:00 a.m. (horario peruano). La transmisión estará a cargo de Latina (canal 2).

El equipo dirigido por Antonio Rizola inició su camino en la Copa América con una derrota ante Argentina. Sin embargo, en la segunda fecha, el combinado patrio se recuperó y dio el golpe superando 3-1 a Brasil.

Por la tercera jornada, Perú demostró que su triunfo ante Brasil no fue un golpe de suerte. Ganó categóricamente a Chile y está expectante para llevarse el título de la Copa América de Vóley.

Ángela Leyva es una de las figuras de Perú. La figura de Besiktas se mostró emocionada por el triunfo que logró la bicolor ante Brasil y resaltó que el grupo está comprometido en hacer historia.

"Me quedo con la actitud del equipo. Jugamos con corazón. Hace mucho tiempo que no juego de esa forma. Me siento emocionada de jugar con tanta gente alrededor, eso es lo diferente. La sensación de volver a vestir la camiseta, es algo distinto. Emocionada", indicó Leyva a O Tempo Sports.

¿A qué hora juega Perú vs. Venezuela vóley?

En esta previa te damos a conocer los horarios en los distintos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Perú vs. Venezuela, válido por la cuarta fecha de la Copa América de Vóley Femenino 2025:

México: 10:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 11:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 12:00 horas

Estados Unidos (Washington DC, Nueva York y Miami): 13:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 14:00 horas

España: 18:00 horas

¿Qué canal transmite Perú vs. Venezuela vóley EN VIVO?

El partido entre Perú vs. Venezuela, por la cuarta fecha de la Copa América de Vóley Femenino 2025 será transmitido EN VIVO GRATIS a través de Latina Televisión (canal 2). Asimismo, lo podrás ver vía streaming por la web de la Confederación Sudamericana de Voleibol y el canal de Youtube O Tempo Sports.

Perú vs. Venezuela vóley: últimos partidos

Perú 0-3 Venezuela

Perú 3-0 Venezuela

Perú 1-3 Venezuela

Perú 0-3 Venezuela

Perú 3-2 Venezuela

Últimos partidos de Venezuela vóley

Argentina 3-0 Venezuela

Brasil 3-0 Venezuela

Perú 0-3 Venezuela

Argentina 3-0 Venezuela

Venezuela 0-3 Colombia

Los últimos partidos de Perú vóley