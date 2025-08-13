0
LO ÚLTIMO
Alianza Lima a un paso de cuartos de final de la Copa Sudamericana

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 14 de agosto: programación y dónde ver fútbol en vivo

Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves 13 de agosto. Continúa la Copa Libertadores, Sudamericana y otros torneos importantes en todo el mundo.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para hoy jueves 14 de agosto
Programación de partidos en vivo para hoy jueves 14 de agosto | FOTO: LIBERO
Este jueves 14 de agosto continúa la programación de partidos en vivo de octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana. Además, se jugarán los duelos de la Copa Centroamericana, Europa y Conference. Para ello, aquí te dejamos la agenda completa con los horarios y dónde ver.

Estas son las alineaciones de Universitario y Palmeiras para partido por la Copa Libertadores 2025.

Partidos de hoy Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Deportivo Pereira vs América de CaliWin+ Futbol, Win Play
20:10Deportivo Pasto vs EnvigadoWin+ Futbol, Win Play

Partidos de hoy Copa Sudamericana

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Atlético Mineiro vs Godoy CruzESPN2, Disney+
19:30Central Córdoba SdE vs LanúsDIRECTV Sports

Partidos de hoy Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Botafogo vs LDU QuitoESPN, Disney+
19:30Universitario vs PalmeirasESPN2, Disney+
19:30Libertad vs River PlateESPN, Disney+

Partidos de hoy Copa Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
15:30Gualaceo vs CuniburoDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Independiente vs Hankook VerdesDisney+
21:00Motagua vs CartaginésDisney+
21:00Xelajú vs Real EstelíDisney+

Partidos de hoy UEFA Europa League

HORARIOPARTIDOSTV
10:00KuPS vs Rīgas FS
11:00Midtjylland vs Fredrikstad
12:00Brann vs Häcken
12:00Noah vs Lincoln Red Imps
12:00Wolfsberger AC vs PAOK
12:30Breidablik vs Zrinjski
13:00Utrecht vs Servette
13:00Shakhtar Donetsk vs Panathinaikos
13:00Maccabi Tel Aviv vs Hamrun Spartans Canal+
13:00Drita vs FCSB
13:30Sporting Braga vs CFR Cluj
14:00Legia Warszawa vs AEK Larnaca

Partidos de hoy Conference League

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Astana vs Lausanne Sport
10:00Egnatia Rrogozhinë vs Olimpija
11:00Sabah vs Levski Sofia
11:00Ararat-Armenia vs Sparta Praha
11:30Levadia vs Differdange 03
12:00Hammarby vs Rosenborg
12:00Omonia Nicosia vs Araz
12:00Győri ETO vs AIK
12:00Sheriff vs Anderlecht
12:00Paksi SE vs Polessya
12:30Arda vs Kauno Žalgiris
12:30Beitar Jerusalem vs Riga
12:30Brøndby vs Víkingur ReykjavíkDisney+
12:30Vaduz vs AZ
13:00Beşiktaş vs St Patrick's
13:00AEK Athens vs Aris
13:00Maccabi Haifa vs Raków Częstochowa
13:00Celje vs Lugano
13:00Neman Grodno vs KÍ
13:15Jagiellonia Białystok vs Silkeborg
13:15Spartak Trnava vs CSU Craiova
13:45Dundee United vs Rapid Wien
13:45Dinamo City vs Hajduk Split
13:45Linfield vs Víkingur
14:00Hibernian vs Partizan
14:00Virtus vs Milsami
14:00Austria Wien vs Baník Ostrava
14:00Santa Clara vs Larne
14:00Shamrock Rovers vs Ballkani

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

