Partidos de hoy EN VIVO, jueves 14 de agosto: programación y dónde ver fútbol en vivo
Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves 13 de agosto. Continúa la Copa Libertadores, Sudamericana y otros torneos importantes en todo el mundo.
Este jueves 14 de agosto continúa la programación de partidos en vivo de octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana. Además, se jugarán los duelos de la Copa Centroamericana, Europa y Conference. Para ello, aquí te dejamos la agenda completa con los horarios y dónde ver.
PUEDES VER: Alineaciones Universitario vs. Palmeiras: el poderoso once de Fossati en busca del triunfo
Partidos de hoy Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Deportivo Pereira vs América de Cali
|Win+ Futbol, Win Play
|20:10
|Deportivo Pasto vs Envigado
|Win+ Futbol, Win Play
Partidos de hoy Copa Sudamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Atlético Mineiro vs Godoy Cruz
|ESPN2, Disney+
|19:30
|Central Córdoba SdE vs Lanús
|DIRECTV Sports
Partidos de hoy Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Botafogo vs LDU Quito
|ESPN, Disney+
|19:30
|Universitario vs Palmeiras
|ESPN2, Disney+
|19:30
|Libertad vs River Plate
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy Copa Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:30
|Gualaceo vs Cuniburo
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Independiente vs Hankook Verdes
|Disney+
|21:00
|Motagua vs Cartaginés
|Disney+
|21:00
|Xelajú vs Real Estelí
|Disney+
Partidos de hoy UEFA Europa League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|KuPS vs Rīgas FS
|11:00
|Midtjylland vs Fredrikstad
|12:00
|Brann vs Häcken
|12:00
|Noah vs Lincoln Red Imps
|12:00
|Wolfsberger AC vs PAOK
|12:30
|Breidablik vs Zrinjski
|13:00
|Utrecht vs Servette
|13:00
|Shakhtar Donetsk vs Panathinaikos
|13:00
|Maccabi Tel Aviv vs Hamrun Spartans Canal+
|13:00
|Drita vs FCSB
|13:30
|Sporting Braga vs CFR Cluj
|14:00
|Legia Warszawa vs AEK Larnaca
Partidos de hoy Conference League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Astana vs Lausanne Sport
|10:00
|Egnatia Rrogozhinë vs Olimpija
|11:00
|Sabah vs Levski Sofia
|11:00
|Ararat-Armenia vs Sparta Praha
|11:30
|Levadia vs Differdange 03
|12:00
|Hammarby vs Rosenborg
|12:00
|Omonia Nicosia vs Araz
|12:00
|Győri ETO vs AIK
|12:00
|Sheriff vs Anderlecht
|12:00
|Paksi SE vs Polessya
|12:30
|Arda vs Kauno Žalgiris
|12:30
|Beitar Jerusalem vs Riga
|12:30
|Brøndby vs Víkingur Reykjavík
|Disney+
|12:30
|Vaduz vs AZ
|13:00
|Beşiktaş vs St Patrick's
|13:00
|AEK Athens vs Aris
|13:00
|Maccabi Haifa vs Raków Częstochowa
|13:00
|Celje vs Lugano
|13:00
|Neman Grodno vs KÍ
|13:15
|Jagiellonia Białystok vs Silkeborg
|13:15
|Spartak Trnava vs CSU Craiova
|13:45
|Dundee United vs Rapid Wien
|13:45
|Dinamo City vs Hajduk Split
|13:45
|Linfield vs Víkingur
|14:00
|Hibernian vs Partizan
|14:00
|Virtus vs Milsami
|14:00
|Austria Wien vs Baník Ostrava
|14:00
|Santa Clara vs Larne
|14:00
|Shamrock Rovers vs Ballkani
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
