Mister Chip soltó un terrible dato de Universitario tras perder ante Palmeiras: "La mayor..."

Universitario de Deportes tuvo una noche fatal en el Estadio Monumental y cayó por un abultado 4-0 ante Palmeiras en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Esta derrota no solo ha sido vista en Sudamérica, sino también en España, donde el reconocido estadista Mister Chip soltó un terrible dato sobre el cuadro crema tras el pitido final.

Alexis Martín-Tamayo siguió desde su país todas las incidencias del encuentro copero y al finalizar el mismo utilizó su cuenta verificada de 'X' para escarbar más en la herida de los hinchas cremas al revelar que esta caída contra el 'Verdao' es la peor que ha sufrido la 'U' en condición de local en toda la historia de la competición continental.

"Es la mayor derrota como local de Universitario en toda la historia de la Copa Libertadores. Palmeiras cortó una racha de cinco partidos sin victorias en la Fase KO (knock out) de la máxima competición de clubes de Sudamérica", dio a conocer el también periodista de los medios ibéricos ESPN y Onda Cero en redes sociales.

Universitario ha sufrido la peor derrota como local en la Copa Libertadores tras perder ante Palmeiras. Foto: X - Mister Chip

Universitario se vio ampliamente superado por Palmeiras

Ni el aficionado más pesimista del conjunto merengue se imaginó el encuentro que jugaron los dirigidos por Jorge Fossati en el 'Coloso de Ate' frente a Palmeiras. Desde el primer minuto, los 'Alviverdes' fueron los absolutos dominadores de las acciones y en los primeros minutos lo reflejaron en el resultado.

Gustavo Gómez de penal (7'), José Manuel López (12') y Vitor Roque (30') pusieron al elenco brasileño adelante en el marcador, pero eso no quedó ahí, pues el 'Flaco' marcó su doblete en la segunda mitad, más precisamente a los 75 minutos para asegurar el abultado resultado a su favor fuera de casa.

Video: ESPN

Universitario no caía goleado en el Monumental por Copa Libertadores hace ocho años

La caída contra Palmeiras se ha convertido en una de las más dolorosas que le pasó a Universitario en los últimos años por Copa Libertadores. Es más, hace ocho años no recibía una paliza futbolística en el Estadio Monumental. En aquella oportunidad, Deportivo Capiatá venció a los cremas 3-0 y los eliminó de la competición en la fase previa 2 de la edición 2017 de la 'Gloria Eterna'.