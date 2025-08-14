- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Palmeiras
- Libertad vs River Plate
- Alianza Lima
- Botafogo vs LDU
- Sporting Cristal
- Tabla Acumulada
- AFP
Mister Chip soltó un terrible dato de Universitario tras perder ante Palmeiras: "La mayor..."
Mister Chip estuvo atento a la derrota de Universitario ante Palmeiras en el Estadio Monumental y escarbó más en la herida de los cremas al soltar terrible dato.
Universitario de Deportes tuvo una noche fatal en el Estadio Monumental y cayó por un abultado 4-0 ante Palmeiras en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Esta derrota no solo ha sido vista en Sudamérica, sino también en España, donde el reconocido estadista Mister Chip soltó un terrible dato sobre el cuadro crema tras el pitido final.
PUEDES VER: Periodista de ESPN dio fuerte comentario sobre Palmeiras vs U: "A ritmo de entrenamiento"
Alexis Martín-Tamayo siguió desde su país todas las incidencias del encuentro copero y al finalizar el mismo utilizó su cuenta verificada de 'X' para escarbar más en la herida de los hinchas cremas al revelar que esta caída contra el 'Verdao' es la peor que ha sufrido la 'U' en condición de local en toda la historia de la competición continental.
"Es la mayor derrota como local de Universitario en toda la historia de la Copa Libertadores. Palmeiras cortó una racha de cinco partidos sin victorias en la Fase KO (knock out) de la máxima competición de clubes de Sudamérica", dio a conocer el también periodista de los medios ibéricos ESPN y Onda Cero en redes sociales.Universitario ha sufrido la peor derrota como local en la Copa Libertadores tras perder ante Palmeiras. Foto: X - Mister Chip
Universitario se vio ampliamente superado por Palmeiras
Ni el aficionado más pesimista del conjunto merengue se imaginó el encuentro que jugaron los dirigidos por Jorge Fossati en el 'Coloso de Ate' frente a Palmeiras. Desde el primer minuto, los 'Alviverdes' fueron los absolutos dominadores de las acciones y en los primeros minutos lo reflejaron en el resultado.
Gustavo Gómez de penal (7'), José Manuel López (12') y Vitor Roque (30') pusieron al elenco brasileño adelante en el marcador, pero eso no quedó ahí, pues el 'Flaco' marcó su doblete en la segunda mitad, más precisamente a los 75 minutos para asegurar el abultado resultado a su favor fuera de casa.
Video: ESPN
Universitario no caía goleado en el Monumental por Copa Libertadores hace ocho años
La caída contra Palmeiras se ha convertido en una de las más dolorosas que le pasó a Universitario en los últimos años por Copa Libertadores. Es más, hace ocho años no recibía una paliza futbolística en el Estadio Monumental. En aquella oportunidad, Deportivo Capiatá venció a los cremas 3-0 y los eliminó de la competición en la fase previa 2 de la edición 2017 de la 'Gloria Eterna'.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90