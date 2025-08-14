¡Expulsión! William Riveros comete irresponsable falta y deja a Universitario con uno menos

Universitario de Deportes cae goleado ante Palmeiras en el Estadio Monumental por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Cuando los cremas pensaban que la situación no podía empeorar, William Riveros se fue expulsado por una irresponsable falta contra José Manuel López y dejó al equipo peruano con un futbolista menos.

PUEDES VER: La racha negativa de Universitario en torneos Conmebol que buscará revertir ante Palmeiras

La 'U' estuvo totalmente desconocida en el terreno de juego y solo en el primer tiempo le encajaron tres dianas, pero las cosas se complicaron cuando en el minuto 53' el popular 'Tarzán' hizo una falta desproporcionada y le enseñaron directamente la cartulina amarilla. Sin embargo, el VAR llamó al juez principal y tras una breve revisión le mostró la tarjeta roja.

De esta forma, Universitario de Deportes jugó el resto del partido con Palmeiras con un hombre menos y los hinchas quedaron totalmente desconsolados en el Estadio Monumental de Ate. Además, por si fuera poco, el defensor paraguayo también se perderá el partido de vuelta en el Allianz Parque que definirá los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Vale precisar que, con este resultado, la 'U' se convirtió en el equipo peruano que más veces ha sido goleado jugando como local en la historia de la principal competición de la Conmebol, por encima de Alianza Lima y Sporting Cristal que en su momento también han encajado resultados de escándalo ante rivales extranjeros.

Palmeiras vs. Universitario: hora y canal de transmisión

El partido entre Palmeiras vs. Universitario en Brasil se llevará a cabo el próximo jueves 21 de agosto desde las 19.30 horas de Perú. Asimismo, el compromiso por la Copa Libertadores contará con transmisión exclusiva de ESPN para toda Sudamérica, y también podrás verlo totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.