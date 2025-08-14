0
Universitario vs. Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores
River Plate vs. Libertad EN DIRECTO por la Libertadores
¡En minutos! Gustavo Gómez y José López anotaron dos goles para Palmeiras sobre la U | Foto: X

¡En minutos! Gustavo Gómez y José López anotaron dos goles para Palmeiras sobre la U

A través de los 12 pasos, el capitán de Palmeiras, Gustavo Gómez anotó el 1 a 0 a favor de Palmeiras sobre Universitario por Copa Libertadores. Luego, a través de un buen juego de pases, el 'flaco' López anotó el 2 a 0.

Luis Blancas
