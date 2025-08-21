Alex Valera casi anota un golazo a Palmeiras y silencia el Allianz Arena por Copa Libertadores | Foto: X

Valera casi anota un golazo que pudo significar el triunfo de Universitario en Brasil

A los 86 minutos del segundo tiempo, Alex Valera casi anota un golazo en los minutos finales del Universitario de Deportes vs Palmeiras y silencia el Allianz Arena por Copa Libertadores.