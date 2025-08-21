- Hoy:
Valera casi anota un golazo que pudo significar el triunfo de Universitario en Brasil
A los 86 minutos del segundo tiempo, Alex Valera casi anota un golazo en los minutos finales del Universitario de Deportes vs Palmeiras y silencia el Allianz Arena por Copa Libertadores.
José López marcó el 4-0 de Palmeiras sobre Universitario y sentencia la llave en el Monumental
Vitor Roque y su gran definición para poner el 3-0 de Palmeiras sobre Universitario
¡En minutos! Gustavo Gómez y José López anotaron dos goles para Palmeiras sobre la U
Así fue el polémico gol de Estevao para el 1-0 de Palmeiras contra Sporting Cristal
Facundo Colidio anotó el 1-0 de River Plate y deja a Universitario fuera de la Libertadores
Paolo Guerrero se falló un gol claro en el área: pudo ser muy valioso para Alianza vs Libertad
Erick Noriega encendió las alarmas en Alianza Lima tras fuerte choque con Caballero - VIDEO
Girotti anotó un golazo para el 1-1 de Talleres y pone contra las cuerdas a Alianza Lima
