Periodista de ESPN dio fuerte comentario sobre Palmeiras vs U: "Ritmo de entrenamiento"

Universitario perdió por goleada contra Palmeiras por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y el relator dejó en evidencia el juego del cuadro brasileño tras ir ganando.

Luis Blancas
Relator de ESPN lanzó duro mensaje tras goleada de Palmeiras sobre Universitario
Relator de ESPN lanzó duro mensaje tras goleada de Palmeiras sobre Universitario | Foto: X
Universitario de Deportes perdió 4 a 0 contra Palmeiras y el nivel de juego de los brasileños no pasó desapercibido para el relator de ESPN, quien lo catalogó como si estuvieran entrenando en lugar de ponerle empeño. Esto se debe a que el 'verdao' ganó el partido sin complicaciones en su área.

Cuando el tiempo marcaba 62 minutos del segundo tiempo y el partido estaba 3 a 0 a favor de Palmeiras sobre Universitario, el relator Alejandro Calumite no se guardó nada y dejó en evidencia que la escuadra dirigida por Abel Ferreira ya no se preocupaba por el resultado y que estaban en modo de entrenamiento.

"3 a 0 lo gana Palmeiras y ya lo juega casi a ritmo de entrenamiento, pensando que se le vienen partidos por el Brasileirao. Botafogo y tendrá que viajar a Río de Janeiro", dijo el periodista y relator de ESPN.

