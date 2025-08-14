Universitario de Deportes perdió 4 a 0 contra Palmeiras y el nivel de juego de los brasileños no pasó desapercibido para el relator de ESPN, quien lo catalogó como si estuvieran entrenando en lugar de ponerle empeño. Esto se debe a que el 'verdao' ganó el partido sin complicaciones en su área.

Cuando el tiempo marcaba 62 minutos del segundo tiempo y el partido estaba 3 a 0 a favor de Palmeiras sobre Universitario, el relator Alejandro Calumite no se guardó nada y dejó en evidencia que la escuadra dirigida por Abel Ferreira ya no se preocupaba por el resultado y que estaban en modo de entrenamiento.

"3 a 0 lo gana Palmeiras y ya lo juega casi a ritmo de entrenamiento, pensando que se le vienen partidos por el Brasileirao. Botafogo y tendrá que viajar a Río de Janeiro", dijo el periodista y relator de ESPN.