¿John Cena elige a sus rivales? La verdad detrás de sus épicas peleas en la WWE

John Cena, considerado por muchos como un emblema de la World Wrestling Entertainment (WWE), anunció que este año pondrá fin a su carrera en la compañía. Ante ello, el 'Goat' ha revelado varios detalles sobre lo que ocurre detrás del espectáculo y recientemente, tras los rumores que tendría una lista con rivales deseados, aclaró que nunca ha sido él quien ha elegido.

¿John Cena escoge a sus rivales en la WWE?

John Cena ha conquistado el corazón del público más allá de los fanáticos de la lucha libre y, aprovechando esa popularidad, incursionó con éxito en el mundo de la actuación. Estas nuevas experiencias lo llevaron a cerrar un capítulo que construyó durante más de dos décadas, en el que ganó múltiples campeonatos y se enfrentó a grandes leyendas como Batista, Triple H, The Rock, entre otros.

Su presencia en el cuadrilátero concluirá a finales de este año tras anunciar oficialmente su retiro de la compañía. En respuesta, las autoridades planificaron una gira de despedida que recorrerá varias ciudades y eventos trascendentales para que el excampeón Indiscutible pueda revivir y compartir momentos memorables junto a sus compañeros y con la afición que lo vio crecer.

En su último combate en SummerSlam, generó sorpresa cuando apareció Brock Lesnar después de su derrota contra Cody Rhodes. A respuesta de ello, Triple H confesó que John Cena había deseado que aparezca 'La Bestia Encarnada', sin embargo, el Goat desmintió. "He estado haciendo esto durante 23 años y nunca he elegido a mi oponente... Así que, quien sea el que me desafíe para ese último combate, daré lo mejor de mí", reveló el múltiple campeón al medio Boston Heraldo.

¿Cuándo volverá a pelear John Cena?

John Cena perdió el Campeonato Indiscutible de la WWE ante Cody Rhodes en la jornada 2 de SummerSlam. Tras el emotivo momento en el que abrazó a su rival, Brock Lesnar apareció sorpresivamente para propinarle el tan famoso F5. Si bien los espectadores esperaban que este ataque diera paso a un combate entre ambos, la compañía anunció que el siguiente oponente del Goat sería Jake Paul en el evento Clash in Paris el 31 de agosto.