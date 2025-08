Este domingo 3 de agosto se celebrará la última noche de SummerSlam 2025, el cual promete dejar emociones como la jornada anterior. El estadio MetLife en Nueva Jersey presenciará el combate por el Campeonato Intercontinental de la World Wrestling Entertainment (WWE), entre el actual campeón Dominick y AJ Styles. Más allá del cinturón, este enfrentamiento podría marcar un momento histórico porque significar el propio 'Fenomenal' confesó que este sería el último.

¿Será el último SummerSlam de AJ Style en la WWE?

La WWE no ha dejado de sorprender a los fanáticos con inesperados giros en sus historias, como el impactante regreso de Seth Rollins para canjear su maletín de Money in the Bank por el título de Campeón de Peso Pesado en la disputa de CM Punk y Gunther. Sin embargo, la emoción también se mezcla con nostalgia, especialmente con los anuncios de retiro de leyendas, tal es el caso de John Cena, quien se encuentra en su gira de despedida.

Ante ello, existe la posibilidad que otra figura emblemática le diga adiós a la compañía. AJ Style en varias ocasiones ha confesado que desea alejarse de la lucha libre antes de cumplir los 50, y le falta dos años para cumplir la edad. Además, se sabe que 'El Fenomenal' firmó un contrato por un año, el cual tendría una duración hasta principios del 2026 o existe la posibilidad que se extienda a 2027.

Ello podría significar su último combate en SummerSlam. El veterano de la WWE hizo una fuerte declaración en la previa contra Dominick Misterio por el Campeonato Intercontinental en el Kickoff de SummerSlam el pasado viernes 1 de agosto. "Para ser sincero, este podría ser mi último SummerSlam. Así que planeo arrasar una última vez en SummerSlam para ustedes", reveló el luchador.

¿Cuándo debutó AJ Style en la WWE SummerSlam?

AJ Styles inició su trayectoria en la WWE cuando apareció en Royal Rumble 2016, entrando al cuadrilátero como el número 3. En ese mismo año de su debut, tuvo su primera aparición en SummerSlam, venciendo a John Cena en una contienda estelar. "Marcó el tono de la carrera de AJ Styles en la WWE, por lo que SummerSlam es muy especial para mí", expresó el Fenomenal.

Desde la fecha, se consolidó como uno de los luchadores más fuertes e imponentes, logrando obtener 7 campeonatos: Campeón Intercontinental (1), Campeón de la WWE (2), Campeón de los Estados Unidos (3) y Campeonato en Parejas de Raw con Omos (1).