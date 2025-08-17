¿Luka Dončić baja en los Lakers? La federación eslovena compartió los resultados de la lesión del All-Star previo al EuroBasket

La Asociación Nacional de Básquet (NBA) se encuentra en la temporada baja previo al calendario oficial 2025, por lo que algunas franquicias se encargan de seguir con los entrenamientos de sus jugadores confirmados en el mercado de fichaje, aunque algunos han decidido dar una pausa por otros compromisos. Siendo así que Luka Doncic viajó a Europa para disputar la EuroBasket con su selección, sin embargo, generó preocupación en los Angeles Lakers, ya que durante las prácticas, la base sufrió una contusión en la rodilla derecha.

¿Luka Dončić será baja en los Lakers?

Luka Doncic tuvo suerte de que los Lakers aprobaran su participación en el torneo europeo entre selecciones, ya que esto pondría al esloveno en las miradas de posibles lesiones que pondría en jaque la disposición de la temporada oficial próximo a jugarse en octubre. El All-Star llegó a su país natal en óptimas condiciones, aunque en un amistoso despertó las alarmas porque sufrió molestias en la rodilla derecha tras ser impactado bruscamente contra su compatriota,

Actualización del estado de Luka Doncic | Imagen: Kzs_si

Según la cuenta oficial de la federación eslovena, compartió la actualización de la evaluación médica del All-Star generando un alivio para los seguidores del profesional. "El equipo también entrenará (contra Gran Bretaña) con el capitán Luka Dončić, quien afortunadamente terminó el partido contra Letonia sin lesiones", se lee en la publicación, acompañado de una fotografía de Doncic en los entrenamientos.

¿Cuándo inicia la EuroBasket?

La EuroBasket es un campeonato internacional de baloncesto masculino del continente europeo, el cual, se llevará a cabo el miércoles 27 de agosto hasta el domingo 14 de septiembre del 2025. Para esta ocasión, el torneo se disputará entre las 24 selecciones nacionales distribuidas en cuatro países anfitriones: Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia. Cabe resaltar que la delegación española es la actual campeona y hará su debut para defender su título ante Georgia el jueves 28 del presente mes.