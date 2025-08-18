Se inició con éxito el Torneo Selectivo de Talentos Pickleball
El evento, que se desarrolló hasta el domingo 17 de septiembre en el Velódromo de la Videna, incluyó categorías para todas las edades, fomentando el crecimiento del pickleball en Perú, incluido el para deporte.
Con una espectacular y emocionante presencia de deportistas de diferentes partes del país, se inició este sábado el Torneo Selectivo de Talentos Pickleball Perú 2025, evento que se realiza en la Videna y el decidido apoyo del Instituto Peruano del Deporte.
Este importante Torneo Nacional respaldado por la Federación Deportiva Peruana de Pickleball, y organizado por su club base, la Asociación Deportiva de Pickleball Perú, se desarrollará este sábado 16 y domingo 17 del presente mes en el Velodromo de la Videna IPD.
Las categorías a jugarse son: Open Masculino y Femenino singles; Senior Masculino y Femenino Singles; Junior Masculino y Femenino singles (de 13 a 16 años) y Junior Masculino y Femenino Singles (9 a 12 años). Este evento ha convocado a más de 120 atletas de diferentes partes de nuestro país.
La Federación Deportiva Peruana de Pickleball también impulsa el desarrollo del para deporte por ello este domingo desde el mediodía se realizará las competencias en sillas de ruedas en singles Masculino y Femenino.
Hay que destacar la presencia de Hercilio Cabieses, peruano embajador a nivel mundial de Pickleball, quien inicio la labor de masificación del deporte en nuestro país que sigue creciendo a nivel nacional.
El Selectivo de Talentos 2025 no solo busca fomentar la competencia de alto nivel, sino también empezar a establecer el primer ranking nacional de pickleball, así como también identificar a los jugadores con mayor proyección competitiva y seleccionar a quienes tendrán la oportunidad de representar al Perú en futuras competencias.
Perú es el hub del pickleball en Latinoamérica, y su participación en este evento es parte de una historia que estamos escribiendo juntos para toda la región. Que este fin de semana sea el reflejo de nuestro compromiso y pasión.
