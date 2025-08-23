Ignacio Buse vs. Ben Shelton EN VIVO: hora y dónde ver debut del peruano en US Open 2025

Ignacio Buse vs. Ben Shelton sostendrán este domingo 24 de agosto uno de los partidos más resaltantes de la primera ronda del US Open 2025 desde el Arthur Ashe Stadium de Nueva York a partir de las 12:00 horas de Estados Unidos (11:00 de Perú), con transmisión EN VIVO vía ESPN y Disney Plus. Conoce todo lo importante del debut del tenista peruano en el último Grand Slam del año.

Ignacio Buse (136 ATP) está viviendo un sueño en Flushing Meadows. Por primera vez en su carrera como singlista en el ATP, el tenista de 21 años ha clasificado a un main draw de Grand Slam pasando por tres exigentes rondas de qualy, en las que venció a duros rivales como el austriaco Lukas Neumayer, el japonés Rei Sakamoto y el belga Kimmer Coppejans, este último en sets corridos.

El deportista peruano cumple así con su objetivo más importante de la temporada, disputar un major desde el cuadro principal. Sin embargo, el sorteo determinó que su contrincante sea un Top 10 del circuito y uno de los candidatos a llegar a las instancias finales del torneo. Eso le servirá de motivación para dar la campanada en su presentación en el abierto de los Estados Unidos. "Sigamos soñando. Clasificado al main draw del US Open. Domingo 11 a. m. hora peruana contra Shelton en el Arthur Ashe", publicó en sus redes sociales.

Ignacio Buse mostró su emoción por disputar por primera vez el cuadro principal del US Open. Foto: Instagram Ignacio Buse

'Nachito' viene aravesando un gran año a nivel tenístico, pues en junio pasado levantó su primer título de torneos Challenger en la ciudad alemana de Heibronn, venciendo en la final del certamen al neerlandés Guy den Ouden, con parciales de 7-5 y 7-5.

Ben Shelton (6 ATP) es uno de los mejores jugadores a nivel mundial con solo 22 años, aparte de un candidato muy fuerte a llevarse el US Open en su país natal, sobre todo cuando hace unas semanas se consagró campeón del Masters 1000 de Toronto en cancha dura, ganándole la definición por el trofeo al ruso Kharen Khachanov.

En esta oportunidad, la principal esperanza del tenis estadounidense intentará mejorar lo hecho en 2024, cuando fue eliminado en tercera ronda, y buscará superar la mejor instancia a la que llegó en su carrera en tierras neoyorquinas, semifinales en la edición 2023.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Ben Shelton?

De acuerdo al calendario oficial del torneo, el enfrentamiento entre Ignacio Buse y Ben Shelton por el último Grand Slam del año está programado para comenzar a las 12:00 horas de Estados Unidos (Nueva York) y 11:00 de Perú. A continuación, te damos a conocer los horarios del encuentro en el resto de Latinoamérica.

México: 10:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 11:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 12:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 12:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 13:00 horas

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Ben Shelton EN VIVO?

Si no quieres perderte ningún detalle del partido entre Ignacio Buse vs. Ben Shelton por la primera ronda del US Open 2025, es preciso señalar que será transmitido EN VIVO y EN EXCLUSIVA a través de las pantallas de ESPN, así como vía streaming por Disney Plus para Perú y toda Sudamérica.

Ignacio Buse vs. Ben Shelton: pronóstico y cuánto paga las apuestas

Sobre el papel, Ben Shelton es ampliamente favorito para quedarse con la victoria sobre Ignacio Buse por posición en el ranking y nivel actual en el circuito ATP. Sin embargo, un batacazo del peruano está bien cotizado. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Ben Shelton Ignacio Buse Betsson 1.02 15.00 Bet365 1.02 17.00 Betano 1.02 12.50 Te Apuesto 1.02 14.00 Apuesta Total 1.03 13.00 Meridianbet 1.02 14.30

Será la primera vez que se enfrenten Ignacio Buse y Ben Shelton

A pesar que tengan edades similares y sean de la misma generación de tenistas, esta será la primera vez que ambos se verán las caras en sus respectivas carreras, y que mejor que hacerlo en el cuarto torneo major de la temporada, así como en una de las canchas más icónicas de la competición.

¿En qué estadio juega Ignacio Buse vs. Ben Shelton?

El escenario donde Ignacio Buse y Ben Shelton debutarán en el cuadro principal del US Open 2025 será el Estadio Arthur Ashe, recinto deportivo ubicado en el Parque Flushing Meadows-Corona, ubicado en el barrio de Queens, ciudad de Nueva York; que cuenta con una capacidad para más de 23 mil espectadores.