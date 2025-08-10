Adiós a WWE: estas superestrellas no continuarían en SmackDown

La World Wrestling Entertainment (WWE) ha sorprendido en el último tiempo al reincorporar a superestrellas que protagonizaron momentos inolvidables para el recuerdo de la afición. Sin embargo, también dejó ir a luchadores que estaban consolidando una carrera dentro de la compañía. Tal es el caso reciente de Karrion Kross, Scarlet y Ashante Adonis, quienes ya no volverían a pisar un cuadrilátero de SmackDown ni de la compañía.

¿Karrion Kross y Scarlet se van de la WWE?

Karrion Kross, cuyo nombre real es Kevin Kesar, debutó en la WWE en el 2020 en el programa de NXT junto a Scarlett como mánager. Las actuaciones y las entradas vibrantes que generaban emociones en los fanáticos, le permitieron ascender a Raw un año después.

Su permanencia no duró mucho. A finales del mismo año se retiró tras diversas críticas por el rechazo al desarrollo del personaje, dado que la mística que proyectaba en sus primeros combates había desaparecido. Aunque, en agosto del 2022, la dupla volvió aparecer para establecer como parte oficial de la marca SmackDown.

Karrion Kross mostró una evolución, llegando a pelear en el evento de WrestleMania 40, y último, se le observó en SummerSlam 2025, en un combate contra Sami Zayn, que terminó perdiendo. A pesar de ello, el luchador junto a su esposa habrían sido retirados de la compañía, dado que ambos contratos expiraron este fin de semana.

Si bien no hay una confirmación oficial, Kross junto a Scarlett fueron trasladados a la sección de exalummos de la WWE en el sitio web. Anteriormente, en medio de las negociaciones contractuales, el estadounidense confesó sus ganas de volver: "Veo cosas que se escriben en línea ahora mismo, especialmente hoy. Mucho de lo que leo no es cierto. Odio decepcionar a la gente, pero no quiero mentir. Pero espero que sí. Espero que volvamos".

¿Ashante Adonis confirmó su salida de la WWE?

Tehuti Miles, conocido como Ashante 'Thee' Adonis decidió cerrar el capítulo con la WWE, después de seis años. "Estoy lleno de gratitud por cada oportunidad, las experiencias, las lecciones y el increíble talento con el que he tenido la oportunidad de trabajar", escribió en su cuenta personal de X.

El luchador mencionó que tendrá un nuevo comienzo y expresó su agradecimiento al público, por dejarle mostrar lo que realmente puede hacer. 'Thee' junto al grupo Hit Row llegaron a SmackDown a través del Draft 2021, pero fueron liberados a las semanas. El cariño y la autoridad que mostraron en el ring le permitió reincorporar en 2022 hasta la actualidad.