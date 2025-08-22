0

¿A qué hora pelea Kevin Borjas en la UFC y dónde ver al peruano contra Su Mudaerji?

Horarios y guía de canales para ver EN VIVO la pelea del peruano Kevin Borjas contra Su Mudaerji en la UFC que se realizará en China.

    Jesús Yupanqui
    Perú en lo más alto. Kevin 'El gallo negro' Borjas' enfrentará a Su Mudaerji en la estelar de UFC China. El evento se realizará en el Shanghai Indoor Stadium, recinto que cuenta con la capacidad para 13,000 espectadores. El peruano protagonizará la cartelera estelar.

    Khamzat Chimaev es el campeón de pesos mediano, mientras que Ilia Topuria es en la categoría de peso ligero.

    ¿Cuándo pelea Kevin Borjas vs Su Mudaerji en UFC?

    UFC China se realizará el sábado 23 de agosto. Kevin Borjas tendrá la oportunidad de seguir demostrando toda su capacidad en uno de los octágonos más famosos del mundo.

    ¿A qué hora pelea Kevin Borjas vs. Su Mudaerji en UFC?

    • México: 4:00 a.m.
    • Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 a.m.
    • Bolivia, Venezuela y Chile: 6:00 a.m.
    • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7:00 a.m.
    • España: 12:00 p.m.

    ¿Dónde ver la pelea Kevin Borjas vs. Su Mudaerji en UFC?

    La pelea entre Kevin Borjas contra Su Mudaerjii en UFC Shangai será transmitido EN VIVO por Disney Plus. También puedes seguir el evento por UFC Pass.

    Kevin Borjas: record

    • Record: 10-3-0
    • País: Perú
    • Alto: 5'5''
    • Peso: 125.00 LB
    • Alcance: 68
    • Leg reach: 36

    ¿Cómo llega Kevin Borjas a la pelea?

    El peruano Kevin Borjas llega a UFC Shangai tras derrotar al mexicano Ronaldo Rodríguez en UFC México. En ese duelo, el 'Gallo Negro' siempre fue para adelante, lanzó directos golpes y no se amilanó ante la localía de su oponente.

    Kevin Borjas estará en la cartelera estelar de UFC

    Borjas asumió el reto de enfrentar a Su Mudaerji con la ilusión de lograr un triunfo que le permita seguir escalando posiciones en el ranking y tener esa oportunidad por el oro de la división peso mosca.

    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

