Khamzat Chimaev, campeón de peso mediano de la UFC, propone a un nuevo rival para Ilia Topuria

Khamzat Chmaev se consagró como el nuevo campeón de la división de peso mediano en la Ultimate Fighting Championship (UFC), al derrotar a Dricus Du Plessis. Uno de los momentos más destacados del evento fue la presencia de su compañero Arman Tsarukyan en la esquina durante el combate. El checheno sorprendió a la afición al señalar que desea ver al armenio enfrentarse a Ilia Topuria por el cinturón del peso ligero, ya que considera que ambos son los mejores peleadores de la categoría.

Khamzat Chimaev propuso un nuevo rival para Ilia Topuria

Tras una semana de indirectas y declaraciones adelantas al resultado de la UFC 319, Khamzat Chimaev fue el único que cumplió con su palabra de acabar con el reinado de Dricus Du Plessis. El invicto luchador se impuso con mayor ataque agresivo en los últimos rounds de la contienda, soltando diversos golpes cuando estaba encima del rival dominando la decisión de los jefes y del público por una calificación de 50-44.

Al finalizar el festejo, el checheno compartió una experiencia memorable con su primer campeonato al lado de Arman Tsarukyan, que hasta publicaron una fotografía juntos. Sin embargo, no pasó por desapercibido preguntar a Chimaev si espera ver un combate entre el armenio con el español, a lo que se limitó a responder para el medio local JaxxonPodcast, que sería cuestión de tiempo que la organización planifique una cartelera inédita, dado que ambas estrellas sin los mejores.

El lobo acompañado de Arman Tsarukyan | Imagen: Arman Tsarukyan

"Espero que peleen, es una buena lucha para ambos, necesitamos saber quién es el mejor peleador del mundo, así que estaré encantado de verles. Arman tiene buenos movimientos, buenas patadas, buena lucha, e Ilia tiene buen jiu-jitsu y es un buen golpeador", expresó el campeón actual de peso mediano de la UFC.

Cabe resaltar que la rivalidad de Tsarukyan y Topuria se ha calentado desde que el español aplastó a Oliveira en el evento de UFC 317, donde el luchador armenio aseguró que el Matador huye de un encuentro. Si bien aún Dana White no ha confirmado las siguientes fechas, se prevé que Topuria regrese a la jaula en diciembre.

Récord de Arman Tsarukyan

Arman Tsarukyan se ubica en la tercera posición del ranking oficial del peso ligero de la UFC, por debajo del campeón actual Ilia Topuria e Islam Makhachev. El armenio posee un récord de 22 victorias, de los cuales 9 son por nocaut, 5 por sumisión y los 8 restantes en los primeros acabados redondos, asimismo acumula un mínimo de 3 derrotas desde su debut en las artes marciales.