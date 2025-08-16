Dana White confesó que la mejor pelea en la UFC será entre Dricus Du Plessis vs. Khamzat Chimaev

Este sábado 16 de agosto se enfrentarán por primera vez Dricus Du Plessis contra Khamzat Chimaev por el título de peso mediano de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Este combate genera gran expectativa entre los fanáticos, y más aún en el presidente de la organización, Dana White, quien aseguró que será una de las mejores contiendas en mucho tiempo.

¿Qué opina Dana White sobre la pelea Dricus Du Plessis vs. Khamzat Chimaev?

El United Center de Chicago se alista para un evento inédito que conllevará 13 combates, de los cuales ocho pertenecen a las preliminares y el resto a las estelares. Sin embargo, encuentro principal que se llevará los reflectores será protagonizada por Du Pressis, quien defenderá el campeonato de peso mediano, ante Chimaev.

Durante el pesaje, Dana White confesó que el duelo entre 'el Lobo' y el 'Stillkoncks' es importante hasta el punto de ser considerada como la pelea del año. "Tenemos a dos de los mejores del mundo ahora mismo en su mejor momento por el título. Esta es una de las mejores peleas que hemos tenido en mucho tiempo. No sé cómo terminará", confesó la máxima autoridad de la liga.

El vigente campeón posee un récord de 23 triunfos y 2 derrotas, siendo el primer sudafricano en ganar el cinturón de la compañía, mientras que su rival ostenta una marca perfecta de 14 victorias invictas. Cabe resaltar que Chimaev estuvo aislado del torneo por problemas externos al ámbito deportivo porque la mayoría de sus contiendas tuvo que ser cancelada, ya que no podía viajar a los Estados Unidos por problemas del visado.

Ranking del Peso Mediano UFC

Dricus Du Plessis encabeza el ranking del peso mediano de la UFC con un reinado de un año con seis meses tras vencer a Sean Strickland, quien se ubica tercero en la tabla. En segunda posición se encuentra Nassourdine Imavov y Chimaev se posiciona en cuarto lugar.