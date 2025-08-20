El ecuatoriano Marlon Vera advirtió que mandará a la clínica a Aiemann Zahabi en el combate de UFC Vancouver: "Voy a ser el mejor..."

0
La pelea entre el Chito Vera y el canadiense Zahabi formará parte de la cartelera co-estelar.
Marlon 'Chito' Vera se enfrentará a Aiemann Zahabi el sábado 18 de octubre por el UFC Fight Night en Vancouver, Canadá. Pese a estar meses de la noche central, la organización anunció que ambos luchadores protagonizarán el combate co-estelar. De tal modo que el ecuatoriano se mostró confiado, tras superar una lesión en las costillas, y aseguró que saldrá vencedor del enfrentamiento.

Marlon Vera se enfrentará a Aiemann Zahabi en UFC Vancouver

Marlon Vera volverá a subirse a un octágono tras más de un año de inactividad, desde su última pelea ante el brasileño Deiveson Figueiredo, que terminó perdiendo.

"Ha pasado un año, me siento renovado, me siento bien, me siento más fuerte, así que veamos que ha hecho por mí este tiempo fuera de la competencia. Mi criterio, mi mente está ahí, es una gran división, siento que la competencia es muy fuerte, así que, si veo mis últimos 10 oponentes son todos ex campeones o los 5 mejores de 135 lb", declaró el ecuatoriano.

Marlon Vera vs. Aiemann Zahabi: fecha y cartelera

Marlon Vera y Aiemann Zahabi se cruzarán por primera vez en la jaula de UFC el próximo 18 de agosto en el Rogers Arena de Vancouver en Canadá. En el evento también se presentarán Azamat Bekoev contra Yousri Belgaroui en la categoría de peso mediano, y la siguiente dupla de la categoría de peso mosca femenino está conformado por Manon Fiorot y Jasmine Jasudavicius.

