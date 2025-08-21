Se confirmó la fecha del retiro de John Cena de la WWE | ¿Cuántas apariciones le faltan al Goat en su gira de despedida?

El medio de comunicación, NBC Sports, reveló que John Cena tendrá su última aparición en la World Wrestling Entertainment (WWE) el 13 de diciembre del 2025 durante el Saturday Night´s Main Event. Este anuncio ha generado muchas preguntas sobre cuántas veces más podrá el público ver a la leyenda del entretenimiento en el ring. Siendo así que los aficionados tendrán la oportunidad de despedirse de él en las 11 fechas restantes, antes que deje de pronunciar su icónica frase "No puedes verme".

¿Cuántas veces más veremos a John Cena en la WWE?

En julio del 2024, John Cena confirmó que se abandonaría la compañía de lucha libre para continuar en su nueva faceta en el mundo de la actuación. Por lo que el excampeón Indiscutible en conjunto de la directiva organizaría una gira de despedida por los diversos territorios de los Estados Unidos y el exterior en forma de agradecimiento al Universo WWE.

El 'Goat' señaló que el proyecto iniciaría en enero y finalizaría en diciembre con un total de 36 encuentros en el cuadrilátero en todo el mundo. El 6 del primer mes del 2025 en el episodio de Monday Night Raw, el luchador comenzó con el recorrido y hasta la fecha actual, 21 de agosto, acumula 25 actuaciones en la WWE. Por lo tanto, el 17 veces campeón le resta once presentaciones antes del retiro oficial.

22 de agosto | SmackDown (Dublín, Irlanda)

29 de agosto | SmackDown (Lyon, Francia)

31 de agosto | Clash en París (París, Francia) (vs. Logan Paul)

5 de septiembre | SmackDown (Chicago, Illinois)

15 de septiembre | Raw (Lowell, Massachusetts)

20 de septiembre | Wrestlepalooza (Indianápolis, Indiana)

11 de octubre | WWE Crown Jewel: Perth (Perth, Australia)

29 de noviembre | Survivor Series (San Diego, California)

13 de diciembre| | Saturday Night's Main Event

¿Cuándo se retira John Cena de la WWE?

John Cena tiene programa un combate estelar ante el youtuber Jake Paul para el 31 de agosto en el evento de Clash in Paris en Francia. Con ello, le restaría tres meses para seguir viendo al 'No me puedes ver' en acción hasta el 13 de diciembre en Saturday Night's Main Event. Sin embargo, aún no se ha definido el escenario ni al rival.