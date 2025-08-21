Jeff Hardy podría volver a SmackDown | Jacob Fatu confesó que le gustaría combatir con la leyenda de la WWE

La World Wrestling Entertainment (WWE) tiene la habilidad de hacer lo imposible en posible en el desarrollo de los personajes, especialmente leyendas que muchos creían retiradas. Recientemente, el miembro de SmackDown, Jacob Fatu, expresó su deseo de enfrentar a Jeff Hardy. Aunque no hay confirmación oficial, es relevante señalar que 'The Enigma' está trabajando actualmente en TNA - marca externa de la compañía -. pero podría hacer su aparición, como lo hizo a principios de año junto a su hermano para la marca NXT.

Jacob Fatu confesó que le gustaría pelear con Jeff Hardy en la WWE

Jacob Fatu es una de las estrellas más recientes en ser incorporado en la WWE, ya que en junio del 2024 debutó en la compañía de entretenimiento para unirse a The Bloodline de Solo Sikoa en un enfrentamiento contra Cody Rhodes, Randy Orton y Kevin Owens. Sin embargo, su trayectoria tomó otro rumbo, dado que el 15 de agosto se presentó en el episodio de SmackDown al formar equipo con Jimmy Uso y Samy Zayn contra The MFTs.

En una entrevista en The Rich Eisen Show, le consultaron al 'Hombre Lobo Samoano' quien sería un rival inédito nunca antes tenido para que pueda tener un combate estelar. "Jeff Hardy, tío. Quiero un combate con Jeff. Tío, uno de los mejores. Tío, sí. O sea, Jeff", respondió el luchador.

¿Jeff Hardy podría volver a la WWE?

Jeff Hardy se encuentra trabajando para la compañía TNA Wrestling, donde posee desde julio del presente año el título de Campeón Mundial en Parejas junto a su hermano Matt Hardy. Siendo así que las probabilidades son mínimas que vuelva a aparecer en un evento de la WWE, pese a que a inicios del 2025 apareció en una dupla de los The Hardy Boyz en NXT marca de desarrollo de las figuras para RAW y SmackDown.

Cabe destacar que The Enigma se retiró de la World Wrestling Entertainment en 2021 tras un incidente en vivo, que influenció para que no vuelva a ser contrato. Por otro lado, la empresa tuvo un cambio de gerencia y con Triple H como jefe creativo podría pactar una lucha a favor de los peleadores como de la afición.