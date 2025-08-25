Elon Musk anunció una demanda contra Apple y OpenAI por esta importante razón

Elon Musk formó parte del gobierno de Donald Trump y ocupó un cargo dentro de la administración. Tras su controvertida y accidentada salida y posterior distanciamiento del mandatario y su entorno, se dedicó a continuar al frente de sus empresas. Ahora, ante lo que considera una competencia irregular, anunció que demandará a las gigantes Apple y OpenAI.

Novedades del director de Tesla

Este lunes 25 de agosto, Elon Musk anunció que presentará una demanda contra dos compañías reconocidas a nivel mundial: Apple y OpenAI. Según señaló, la fabricante del iPhone y la empresa creadora de ChatGPT se habrían aliado para restringir la competencia en el sector de la inteligencia artificial.

La denuncia consta de 61 páginas y fue presentada en un juzgado federal del estado de Texas. Dos semanas antes de esta querella, Musk ya había acusado a la misma compañía tecnológica de favorecer de manera irregular a OpenAI en las clasificaciones de la tienda de aplicaciones móviles para posicionar mejor sus herramientas de inteligencia artificial. Además, insinuó que el sistema habría sido manipulado en contra de competidores de ChatGPT, como su propio chatbot Grok.

La demanda sostiene: "Esta es la historia de dos monopolistas que unen sus fuerzas para asegurar su dominio continuo en un mundo impulsado rápidamente por la tecnología más poderosa que la humanidad haya creado jamás: la inteligencia artificial". Esta confrontación legal plantea a Apple como una compañía que percibiría a la IA como una posible amenaza para sus éxitos a largo plazo.

Respuesta de los acusados

En respuesta, OpenAI acusó al multimillonario de acoso, un calificativo que incluyó de manera explícita en su documento legal, señalando: "Esta última presentación es coherente con el patrón continuo de acoso del Sr. Musk". La empresa enfatiza con ello que consideran que las acciones recientes del empresario forman parte de un comportamiento repetido y problemático.