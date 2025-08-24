Tommy Fleetwood gana el PGA Tour | La inesperada reacción de LeBron James y Caitlin Clark

Tommy Fleetwood superó a Patrick Cantlay y Russel Henley para coronarse campeón del Tour Championship en Georgia, después de 164 participaciones en el circuito estadounidense. Su hazaña fue ampliamente celebrada por el público, que recibió felicitaciones de grandes figuras como LeBron James de la Asociación Nacional de Básquet (NBA) y Caitlin Clark de la liga femenina (WBNA), quienes destacaron el triunfo del golfista británico.

LeBron James y Caitlin Clark felicitan a Tommy Fleetwood

El Tour Champions es la etapa final del torneo FedEx Cup organizado por el PGA Tour que se disputó en el icónico East Lake Golf Club en Atlanta, que fue sede desde el 2004. En esta edición participaron los 30 mejores de la temporada, seleccionados por su desempeño en los playoffs. Este domingo 24 de agosto se jugó la ronda final para definir al monarca.

Fleetwood finalizó por encima de Cantlay y Henley, registrando una tarjeta final de 68 golpes y un total de 261 (-18). Esta marca le permitió que su nombre sea retirado de la lista de los mejores jugadores que nunca han ganado tras una actuación de 72 hoyos. Su triunfo fue celebrado por grandes estrellas del deporte como el All-Star de la NBA, LeBron James, quien no dejó pasar el momento para dedicarle un mensaje de apoyo.

Los deportistas de élite felicitan a Tommy Fleetwood | Imagen: Redes PGA Tour

"¡Esa primera sensación es increíble! Sobre todo después de lidiar con la adversidad y las limitaciones", se lee en la publicación de su cuenta personal de X. Asimismo, la jugadora de la WNBA, Caitlin Clark demostró su admiración, compartiendo que este día debería ser el de Fleetwood, resaltando lo grandioso que es el deporte.

Por otro lado, el británico expresó su agradecimiento con un consejo de constancia."Gane o no, sigo estando orgulloso de mi carrera y de lo que he logrado hasta ahora, sabiendo que aún me queda mucho por recorrer y mucho que aprender. Esto no cambia eso, la verdad. Espero que esta sea solo una victoria, la primera de muchas. No se puede ganar mucho si no se gana la primera. Estoy muy contento de haberlo logrado. Contento con mi ética de trabajo. Seguiré intentando mejorar, intentando dar lo mejor de mí", declaró Tommy.

¿Cuál es el premio económico que obtuvo Tommy Fleetwood?

Tommy Fleetwood al terminar en la primera posición, recibió un millonario premio económico de 10 millones de dólares. Además, su logro le permite escalar en el ranking mundial, posicionándose en la sexta posición del mejor del mundo.