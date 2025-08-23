¿Los Lakers sin LeBron James? | Los Warriors se perfilan como posible destino en un eventual traspaso del All-Star de la NBA

LeBron James ha sido noticia recientemente debido a la incertidumbre sobre su futuro con los Angeles Lakers, ya que su contrato con la franquicia finaliza después de la temporada 2025-26. En este contexto, Los Golden State Warriors se perfilan como posibles candidatos para ser destino en un eventual traspaso con la intención que forme dupla con Stephen Curry. Según Jake Fisher, el equipo dirigido por Steve Kerr ha realizado varias llamadas en los últimos 18 meses para explorar la posibilidad de un intercambio.

Los Warriors desean sumar a LeBron James

El actual Rey James de la Asociación Nacional de Básquet (NBA), considerado por muchos aficionados, sorprendió en julio al anunciar que ocupará su opción de jugador para continuar con los Lakers un año más con un monto de $52.6 millones, dado que su acuerdo finalizó en verano 2025. Sin embargo, lo novedoso fue que el deportista no solicitó una renovación, lo que ha generado dudas si se retirará de la liga o si tiene planes de unirse a otro equipo.

Los Warriors que llegaron hasta las semifinales de la Conferencia Oeste al caer contra los Minnesota Timberwolves por 4-1 juegos, buscan conformar una plantilla competitiva que combina experiencia con juventud. Con ello, LeBron James sería la pieza clave que ocuparía ese puesto para complementar a Stephen Curry. Ambos compartieron equipo en la selección nacional senior de Estados Unidos durante los Juegos Olímpicos de París, donde consiguieron la medalla de oro.

Según un informe del periodista especializado Jake Fischer de The Stein Line, reveló que los Warriors han contactado en el último año y medio para solicitar un intercambio por el 21 veces All-Star. Esta decisión también influenciaría con Jonathan Kuminga, quienes intentan que acepte las negociaciones de dos años.

"¿A quién podrían perseguir los Warriors en un intercambio si Kuminga cediera y aceptara su oferta de dos años? Me han dicho que los Warriors han llamado a los Lakers en múltiples ocasiones durante los últimos 18 meses", se lee en el comunicado. Aunque no hay nada confirmado, LeBron James mencionó en retiradas ocasiones que continuará en la NBA hasta que logre disputar de un juego con su hijo Brronny.

¿Dónde ha jugado LeBron James en la NBA?

LeBron James debutó en la NBA en 2003 con los Cleveland Cavaliers, en el mismo año en que fue seleccionado en el draft en la primera selección. Jugó dos etapas con la franquicia (2003 al 2010 y 2014 al 2018), donde logró salir campeón en la campaña 2016. Después, el All-Star se unió a los Miami Heat en 2010, permaneciendo cuatro años y consiguió sus dos primeros títulos en 2012 y 2013, años donde ganó el reconocimiento como el Jugador Más Valioso (MVP). Por último, en 2018 firmó por los Lakers, alcanzando el récord como máximo anotador en la historia de la liga y el campeonato 2020.