John Wall se retira de la NBA | Por qué el ídolo no cerró su carrera en los Washington Wizards

John Wall impactó a la afición al anunciar su retiro oficial de la Asociación Nacional de Básquet (NBA) después de 11 años. El All-Star compartió un video emotivo en sus redes sociales con diversos momentos más significativos de su trayectoria profesional, en especial los vividos con los Washington Wizards. Sin embargo, la despedida del ídolo no ocurrió en dicha franquicia, ya que en la temporada 2022-23 fue traspasado a los Ángeles Clippers, conjunto con el que puso final a su carrera.

¿Por qué John Wall no se retiró con los Washington Wizards?

John Wall comenzó a construir su historia deportiva cuando los seleccionaron en el draft 2010 por los Wizards en la primera elección global. En ese entonces, la joven promesa llegaba con gran expectativa tras destacar en la Universidad de Kentucky, donde ya proyectaba como una estrella en ascenso en la competencia. El veterano debutó en la liga en ese mismo año en un duelo contra los Orlando Magic, el cual lo convertiría en adelante un referente.

La base armador permaneció 11 temporadas con la franquicia que le abrió las puertas en la NBA, guiándolos en cuatro ocasiones a disputar los playoffs (2014.2015,2017 y 2018). Su actuación más sobresaliente ocurrió en 2017, al llevar a los Wizards a las semifinales de la Conferencia Este, donde cayeron en el último juego definitorio ante los Celtics. Sin embargo, en su etapa de mayor esplendor, las lesiones interrumpieron su continuidad y limitaron significativamente su participación en la liga.

Pese a ser un gran referente, sorprendió a los seguidores su traspaso a los Houston Rockets a cambio de Russell Westbrook. Más adelante, firmó contrato con los Angeles Clippers en 2023, equipo con el que disputó su último partido activo. Por esta razón, Wall concluyó su carrera fuera del club de Washington.

"Me retiro del básquet, pero no del juego. Es el momento de avanzar con confianza hacia mi siguiente capítulo. Retirado, pero nunca acabado. Lo hago al estilo Wall”, mencionó en la publicación de despedida. De tal modo, el cariño siguió presente ante los Wizards y viceversa, dado que la franquicia dedicó un post resaltando que el ex jugador es la definición de una era, un legado perdurable y un mago para siempre.

Récord de John Wall

John Wall es respetado por su impresionante velocidad, defensa y habilidad para dirigir el juego, cualidades que le valieron para ser convocado 5 veces al All-Star de la NBA. Asimismo, obtuvo el reconocimiento de líder histórico en asistencias como el segundo máximo anotador de los Wizards, por debajo de Elvin Hayes y Gilbert Arenas. Cierre su carrera con un promedio de 18.7 puntos y 8.9 asistencias por partido.