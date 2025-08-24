Shilo Sanders no va más: El entrenador de los Buccaneers arremetió contra el jugador tras la expulsión de agresión

Las 32 franquicias de la Liga de Fútbol Americano (NFL) deberán presentar su lista oficial reducida a 53 jugadores que participarán en la temporada 2025-26 este martes 26 de agosto. En ese marco, se dio a conocer que los Tampa Bay Buccaneers decidieron renunciar a Shilo Sanders después de que protagonizara un incidente de agresión contra los Buffalo Bills que derivó en su expulsión. Al respecto, el entrenador calificó como inexcusable el golpe cometido por el novato.

¿Qué dijo el entrenador de los Bucanneers sobre Shilo Sanders?

Los Buccaneers perdieron su racha invicta de la pretemporada en el juego final contra los Bills por 23 a 19 en el estadio Raymond Jame en Florida el sábado por la noche del 22 de agosto. Durante el segundo cuarto, cuando el rival Zach Davidson intentaban bloquear a Shilo Sanders en la jugada ofensiva, este último le propinó un puñetazo en la cara.

Tras la agresión, el árbitro expulsó al safety defensivo, quien intentaba calmarse con el apoyo de su compañero John Bullock, mientras el entrenador Todd Bowles observaba la escena. Al finalizar el encuentro, Sanders evitó dar declaraciones; sin embargo, el coach tomó la palabra y señaló que "En esta liga no se pueden dar golpes, eso es inexcusable. Siempre te van a dar. Tienes que aprender de eso".

Asimismo, en el primer cuarto también fue sancionado por una interferencia de pase. Cabe mencionar que en 2023, el novato también cometió una falta grave cuando defendía los colores de Colorado, ya que atacó a Carsen Ryan, corredor de UCLA. En aquella ocasión, Sanders recibió una penalización y tuvo que ser retirado del juego.

¿Shilo Sanders continuará con los Buccanners en la NFL?

Shilo Sanders, hijo mayor del miembro del Salón de la Fama Deion Sanders, firmó en abril un contrato de tres años con los Buccanners como agente libre al no ser seleccionado en el draft 2025, aunque no garantizaba una permanencia en el equipo. Tras el incidente en el que derivó a su retiro forzoso del duelo, la franquicia optó por no continuar con el safety para el roster de 53 participantes de cara a la temporada 2025-26, según el periodista Adam Schefter.

El novato se encontraba disputando por el cuarto y último puesto de seguridad contra Kaevon Merriweather y Rashad Wilsdom.El hermano de Shedeurrs registró una marca de 137 tackles, una intercepción y una captura de mariscal de campo en sus dos últimos años en Colorado con 21 juegos.