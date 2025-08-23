Ni México ni República Dominicana: Este país sudamericano será sede de un juego de la NFL, y tendrá a Karol G como artista invitada

La Liga de Fútbol Americano (NFL) está a días de comenzar su temporada 2025-26 y entre sus novedades destaca un esperado duelo internacional. En la semana 1, los Angeles Chargers se enfrentarán a los Kansas City Chiefs en un escenario icónico: Arena Corinthias en São Paulo, Brasil. Este será el segundo partido oficial que la liga celebra en suelo brasileño como parte de su estrategia para expandir el deporte fuera de los Estados Unidos y fortalece su presencia en uno de los países con mayor número de fanáticos.

¿Qué país sudamericano será sede del juego de la NFL?

En 2024, la NFL marcó un hito al organizar su primer encuentro oficial en territorio sudamericano con resultados muy positivos. Brasil se ha consolidado como un punto estratégico internacional de liga, gracias a su creciente cultura deportiva y una afición apasionada por el deporte. De acuerdo con reportes recientes, la nación carioca cuenta con aproximadamente 36 millones de fans, lo que lo posiciona como el segundo con mayor seguidores, solo por debajo de México.

"El regreso en 2025 demuestra lo preparados que estamos para recibir grandes eventos y turistas de todo el mundo. Además, cada evento genera miles de empleos, y el año pasado, solo con un partido, la ciudad generó un impacto económico de 60 millones de dólares", informó Ricardo Nunes, alcalde de Sao Paulo. Asimismo, el gerente general del evento expresó su agradecimiento y felicidad por seguir haciendo historia, ofreciendo una experiencia inolvidable.

El próximo viernes 5 de septiembre, los Chargers se enfrentarán a los Chiefs por el segundo juego de la Semana 1 de la NFL que se disputará en el Arena Corinthians. Este estadio es un escenario emblemático en la historia de los máximos eventos porque fue sede de la Copa del Mundo 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016.

¿Karol G será invitada en la NFL?

La NFL confirmó que Karol G será la encargada de amenizar el espectáculo de medio tiempo donde se medirán los Chargers contra los Chiefs de Patrick Mahomes. La cantante colombiana será la primera mujer latina en presentarse en el torneo del fútbol americano externo a los Estados Unidos. El evento deportivo será transmitido gratuitamente a nivel mundial por la cuenta oficial a través de Youtube.