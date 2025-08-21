Derrick Harmon se perderá el inicio de la temporada 2025 de la NFL con los Pittsburh Steelers

Los Pittsburgh Steelers finalizaron la pretemporada con una lamentable noticia pese a la victoria de 19 a 10 ante los Carolina Panthers. Durante el juego, Derrick Harmon tuvo que ser retirado del campo en camilla tras sufrir una tackleada que posterior, se informó que el novato sufre de un esguince en la rodilla. Ante esta situación, el liniero defensivo se perderá varias semanas de la temporada 2025-26 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) siendo que no estará en el debut ante los New York Jets.

¿Derrick Harmon se perderá la temporada de la NFL?

Derrick Harmon, quien proviene de la Universidad de Oregon, fue seleccionado en el pick número 21 de la primera ronda en el draft 2025, realizado en abril. El novato inició su carrera en Michigan State, permaneciendo tres años. La franquicia comunicó que la decisión de incorporar al defensivo es para aportar en la defensa contra carrera.

Con ello, el jugador se destacó en los entrenamientos de campamento, logrando ser titular en los primeros encuentros de la pretemporada: Jaguars, Buccaneers y Panthers. En este último duelo, el que parecía ser una noche inolvidable para asegurar un buen estreno para el calendario regular, Harmon despertó las alertas en el comando directivo.

El joven de 21 años fue interceptando por el mariscal de campo rival Jack Plummer en el segundo cuarto, realizando señas de dolor que ocasionó su abandono en el campo en camilla para ser evaluado. Se especulaba que el liniero defensivo tendría una lesión severa, aunque el entrenador jefe Mike Tomlin anunció que solamente es un esguince de rodilla, pero aún será intervenido a exámenes médicos adicionales.

Esta decisión significaría que Hamon será una baja significativa en el debut de los Steelers contra los Jets el próximo domingo 7 de septiembre. En los mejores de los casos, se perderá tres semanas de la NFL para que pueda recibir la atención médica correspondiente en su recuperación, según informes médicos. La franquicia también resaltó que se enviará actualizaciones del estado médico.