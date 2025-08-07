Los 3 novatos a seguir en la NFL 2025 | Cam Ward, Travis Hunter y Ashton Jeanty con chances de debutar
Vegas Raiders chocarán ante los Seahawks este jueves 7 de agosto, mientras que Titans y Jaguars el sábado frente a Buccanneers y Steelers, respectivamente.
La Liga de Fútbol Americano (NFL) comenzó con su calendario con la pretemporada, en la que las 32 franquicias se enfrentarán a tres juegos. En este contexto, tres novatos seleccionados en el draft 2025 han generado gran expectativa por su potencial impacto: Cameron Ward con los Tennessee Titans, Travis Hunter en los Jacksonville Jaguars y Ashton Jeanty con Vegas Raiders. Se espera que estos talentos debuten en los encuentros con el objetivo de asegurarse un lugar clave en las alineaciones titulares al inicio oficial.
Cam Ward ilusiona a los Tennessee Titans
Cam Ward es uno de los máximos prospectos a seguir tras ser escogido en la primera selección global por los Titans en la primera ronda del Draft, realizado en abril de este año. El mariscal de campo llega con un buen momento tras destacar en la campaña universitaria anterior con la Universidad de Miami, estableciendo una marca personal de 4.313 yardas por pase y 39 touchdowns. Con su impresionante liderazgo y jugadas, obtuvo el premio al Jugador Ofensivo del Año y fue nominado al Trofeo Heisman.Cam Ward en los entrenamientos de Tennessee. | Imagen: Redes Tennessee Titans
El estadounidense despierta la emoción entre la afición y especialmente para el entrenador Brian Callahan, quien confirmó al novato como titular en el plan de juego para el primer choque contra los Buccanneers y los restantes. La decisión no solo responde al desempeño mostrado durante el campamento, sino también a la necesidad de cubrir la ausencia de Will Levis, quien se sometió a una cirugía de hombro.
Travis Hunter se alista para el debut de Jacksonville Jaguars
Travis Hunter se une a los jugadores a seguir porque los Jacksonville Jaguars lo separaron en la segunda selección del Draft 2025. El cornerback tiene la habilidad de jugar como wide receiver, el cual le permitirá demostrar su versatilidad en el debut de la franquicia ante los Steelers el sábado 9 de agosto por la pretemporada. El novato posee un registro de 96 recepciones en 1258 yardas con 15 touchdowns en su último periodo universitario.
Ashton Jeanty, el novado escogido por los Raiders
Asimismo, Ashton Jeanty desde un inicio hizo huella en la NFL, ya que se convirtió en el primer corredor seleccionado en primera ronda y en el recluta más destacado en la historia de Boise State. Durante el Collage Football Playoff, acumuló 2,601 yardas y 29 touchdowns. Su habilidad en la zona defensiva y la capacidad para evadir tacleadas lo posicionan como un candidato firme para integrar en la alineación inicial del debut ante los Seattle Seahwaks y en el resto de los compromisos.
