Patrick Mahomes se alista para el debut de los Chiefs y lanza mensaje a los novatos de la NFL: "Jugar nuestro..."
Patrick Mahomes, jugador de Kansas City Chiefs y leyenda del fútbol americano, dejó sorpresivo mensaje a los novatos de la NFL durante la pretemporada.
La pretemporada de la Liga de Fútbol Americano (NFL) comenzó y las franquicias se alistan para dejar una buena presentación previo al calendario oficial. Entre los más esperados por la afición, Patrick Mahomes dio un mensaje para los novatos de los Kansas City Chiefs, mencionando los jugadores juveniles tendrán que salir con la mentalidad adecuada y dejar que el resto resuelva el juego.
¿Qué dijo Patrick Mahomes a los novatos previo al debut en la pretemporada de la NFL?
Luego de la dura derrota ante los Philadelphia Eagles por el campeonato de la NFL 2024 y no conseguir su tercer trofeo Vince Lombardi, los Chiefs pasaron la página y buscarán ser los mejores de la temporada. Para ello, se reforzaron con talentos juveniles que aportarán en el plantel experimentado del coach Andy Reid.Patrick Mahomes también se refirió al Madden | Imagen: Redes Chiefs BBQ
La franquicia de Kansas posee a siete novatos elegidos en el draft 2025, y que posiblemente puedan debutar con la alineación titular: Josh Simmons, Omarr Norman‑Lott, Ashton Gillotte, Nohl Williams, Jalen Royals, Jeffrey Bassa y Brashard Smith. Por ello, Patrick Mahomes, quien pasó hace 9 nueve años la misma posición, compartió un mensaje conmovedor a los próximos protagonistas.
"Será un escenario más grande. Se enfrentarán a otro equipo, pero creo que el entrenador (Andy) Reid nos prepara mejor que nadie en la liga para salir y jugar nuestro mejor fútbol, y eso se debe a que entrenamos duro, entrenamos rápido", expresó el mariscal de campo posterior a los entrenamientos.
¿Cuándo debutará Patrick Mahomes en la pretemporada de la NFL?
Patrick Mahomes volverá al campo con los Chiefs en el debut de la pretemporada de la NFL 2025 contra los Cardinals este sábado 9 de agosto. Estos encuentros amistosos permitirá que los finalistas del Super Bowl 2024, puedan organizarse y plantear un juego con alianzas en el ataque y en la ofensiva.
