¿Traición en la NFL? | Travis Kelce confesó que lloró para ser seleccionado por los Browns antes que los Chiefs

A pocas semanas del inicio de la temporada regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL), Travis Kelce hizo una contundente declaración frente a las críticas sobre su cuestionable desempeño en la campaña pasada con los Kansas City Chiefs. El ala cerrada recordó que lloró para ser escogido por los Cleveland Browns en el draft e iniciar su carrera en la franquicia, aunque finalmente no ocurrió.

¿Por qué Travis Kelce quiso ser seleccionado por los Browns?

Travis Kelce ha acaparado la atención en los últimos meses por diversos motivos: la derrota del Super Bowl LIX, su incursión como actor, los viajes exóticos junto a su actual pareja Taylor Swift, entre otros. Sin embargo, estos titulares y comentarios de la opinión pública no opacan los logros alcanzados a lo largo de sus doce años en la NFL.

Con la pretemporada en juego, el ala cerrada reveló un momento crucial que pudo definir su futuro en caso se hubiera dado. El jugador comentó que previo al draft 2013, se reunió con los Cleveland Browns para dejar en claro sus deseos de formar parte del club. "Lloré en la oficina de Chudzinski y dije: '¡Moriré por esta ciudad! Se me saltaron las lágrimas. Dije: 'Perdón por emocionarme", comentó al medio local GQ.

El estadounidense justificó este anhelo recordando que gran parte de su desarrollo sucedió en el territorio de su ciudad natal: estudió en Cleveland Heights High School y cursó estudios en la Universidad de Cincinnati. "Crecí aquí abajo. Daría lo que fuera por jugar en los Cleveland Browns'. Me miró como si estuviera loco. No creo que jamás le hubiera pedido a alguien que se desahogara así como así”, relató en la entrevista.

A pesar de sus expectativas, el desenlace resultó distinto. Los Browns optaron por Barkevious Mingo y a Leon McFadden, sin darle la oportunidad a Kelce. En ese punto, los Kansas City Chiefs terminaron por escogerlo en la tercera ronda. Desde la fecha, su carrera despegó que le ha permitido ganar 3 Super Bowl, y ser nominado 10 veces al Pro Bowl y cuatro al All Pro.

¿Cuál es el objetivo de Travis Kelce en la NFL?

Travis Kelce confirmó que su bajo desempeño en la campaña anterior se debió por la nueva aventura en un ámbito alejado al deporte: la actuación. "Creo que me desvié un poco porque me concentré más en intentar consolidarme como actor. Surgieron oportunidades que me entusiasmaron...", afirmó el ala cerrada. Además, aceptó que la derrota del cuarto trofeo Lombardi le atormentó en la temporada baja.

Por ello, el jugador de fútbol americano aseguró que se encuentra mejor mentalmente y su objetivo actual con la NFL es el compromiso con los Chiefs y ganar otro Super Bowl como deuda. "Es lo único que pienso en todos los aspectos. Simplemente, tengo una motivación renovada para presentarme este año y dar todo por mis compañeros y mi equipo", explicó Kelce.