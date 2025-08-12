Jordan Love pasará por el quirófano y su debut con los Packers peligra: ¿llegará al inicio de la NFL?

Los Green Bay Packers complican su participación en la pretemporada de la Liga de Fútbol Americano (NFL) tras la baja de su estrella Jordan Love por una lesión en los ligamentos del pulgar izquierdo. La franquicia anunció que el mariscal de campo será intervenido quirúrgicamente, con la expectativa que esté recuperado para el debut del calendario oficial ante los Detroit Lions en la primera semana de septiembre.

¿Jordan Love llegará a disputar la temporada de la NFL con los Packers?

Jordan Love fue seleccionado por los Packers en la primera ronda del draft 2020, aunque su debut en la NFL no llegó hasta la semana 1 de la temporada siguiente. Pese a estar casi dos campañas sin jugar, aprovechó ese tiempo para enfocarse en perfeccionar su juego. Posteriormente, el estadounidense se convirtió en el único mariscal de campo luego de la salida de Aaron Rodgers, transferido a los Jets, en 2023.

Las actuaciones y liderazgo de Love lo consolidaron como una pieza fundamental en el plantel de Matt LaFleur. De esta manera, el quarterback integró la alineación titular de la pretemporada 2025 en la victoria ante los Jets. Con molestias del partido, entrenó el lunes con una cinta adhesiva en el pulgar, sin embargo, terminó retirado para una someterse a una evaluación médica.

El gerente de los Packers, Brian Gutekunst mencionó este martes 12 de agosto, que el jugador presenta una lesión de ligamento en su mano y pasará por el quirófano con el objetivo de tener una recuperación relativamente rápida. "Cuando regrese la semana que viene, evaluaremos su estado. Lo más importante es que estará listo para la Semana 1 y eso es lo más importante", sostuvo la autoridad.

La buena noticia es que la molestia se produjo en la mano que no utilizada para lanzar, por lo que se prevé que no afecte la disponibilidad del calendario regular y vuelva listo para el duelo oficial contra los Lions el 7 de septiembre. Por lo tanto, Love se perderá el juego frente a los Colts y muy probable la final de pretemporada ante los Seahawks el próximo jueves, siendo que Malik Willis ocupe su posición.

Jordan Love se lesiona en el juego de Packers vs. Jets

Jordan Love aparentemente sufrió el golpe durante la última jugada, cuando intentaba lanzar, resultó capturado y presentó molestias en la mano. Al parecer, su pulgar izquierdo impactó con el casco del rival de los Jets en el momento de ser tacleado. "Ciertamente pudo funcionar, pero como analizamos todas las opciones y él también lo hizo, creo que la mejor opción para que volviera más rápido y se sintiera mejor era hacer esto", mencionó Gutekunst con respecto a la medida inmediata del análisis.