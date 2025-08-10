- Hoy:
Travis Hunter reacciona a su debut con los Jaguars en la pretemporada de la NFL
Los Jaguars tendrán que enfrentarse a dos franquicias más previo al comienzo de la temporada regular de la NFL: Orleans Saints y Miami Dolphins.
Los Jacksonville Jaguars perdieron por 25-31 ante los Pittsburgh Steelers en el debut de la pretemporada de la Liga de Fútbol Americano (NFL). Más allá del resultado, el partido sirvió para evaluar el rendimiento de los nuevos prospectos, entre ellos Travis Hunter. Ante los diversos comentarios de la afición por las actuaciones del novato, el jugador reveló que al inicio sintió nervios por fallar una tacleada, pero luego se recuperó y concluyó satisfecho con su desempeño.
¿Qué dijo Travis Hunter sobre su debut con los Jaguars en la NFL?
La pretemporada de la NFL representa una oportunidad clave para los jóvenes talentos que buscan asegurar un puesto en la plantilla principal de 53 integrantes para el calendario oficial. Con el objetivo claro, el seleccionado en el draft 2025, Travis Hunter, apunta a sobresalir con su versatilidad en jugar en dos posiciones.
El entrenador de los Jaguars, Liam Coen, quedó impresionado por el rendimiento del novato en las prácticas del campamento, decidiendo que sea titular en el juego contra los Steelers. El estadounidense se desempeñó como receptor abierto y esquinero, logrando 10 jugadas en ataque, ocho en defensa y atrapar dos pases de nueve yardas.
Este registro se vio opacada por fallar en una tacleada hacia el corredor rival, Kaleb Johnson. "Estaba un poco nervioso, pero me sentí genial. Después de la primera jugada, me sentí bien", confesó el juvenil, que posterior mejoró en la eficiencia del encuentro.
Aquel error fue notorio para el coach de los Jaguars, aunque resaltó que Hunter hizo una buena recepción. "Falló el único tackle defensivo que noté. Creo que ofensivamente tomó las decisiones correctas en esas rutas alternativas, hizo una buena recepción y casi se escapa de esa jugada donde Trevor la dejó atrás en tercera oportunidad", sostuvo Coen.
¿Cuáles son los próximos duelos de los Jaguars en la NFL?
Los Jaguars cayeron en su primer enfrentamiento de la pretemporada ante los Steelers, aunque tendrán dos oportunidades más frente a los Saints el próximo 16 de agosto, y los Dolphins, el siguiente 23 del mismo mes. Cabe resaltar que el equipo de Jacksonville iniciarán los partidos oficiales contra los Panthers.
