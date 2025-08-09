Morice Norris sorprende con su publicación tras sufrir fuerte lesión ante los Falcons: "Estoy..."

La pretemporada de la Liga de Fútbol Americano (NFL) vivió un momento de gran tensión durante el debut entre Detroit Lions vs. Atlanta Falcons. Minutos antes de que finalice el partido, Morice Norris sufrió una fuerte caída al intentar taclear a su rival, terminando inconsciente en el campo, obligando a la suspensión del juego. Posterior, el equipo comunicó que el juvenil está estable, y recientemente, el propio jugador reapareció en redes para confirmar que se encuentra bien.

¿Qué dijo Morice Norris sobre su lesión en la pretemporada de la NFL?

Por la semana 1 de los amistosos programados por la NFL antes del calendario oficial, se presenció un acto que conmocionó a los presentes del encuentro. El viernes 8 de agosto en el Mercedes - Benz Stadium (Georgia), mientras que los Lions estaban por delante en el marcador 17-10, su esquinero sufrió una lesión grave que provocó que la Liga de por finalizado el duelo con 6:19 restantes.

Morice Norris sufrió un fuerte impacto al chocar su cabeza contra el muslo y la rodilla del corredor Nathan Carter, en la primera jugada del último cuarto. Esto generó que quede tendido en el campo en el transcurso que recibía atención médica, en tanto los asistentes empezaron a orar por el estado del jugador. Posterior, fue trasladado al hospital para una evaluación médica más detallada.

Más tarde, Detroit informó que el novato se encontraba en condición estable, con sensibilidad y movimiento en todas sus extremidades. "Permanecerá en el Hospital Grady Memorial de Atlanta durante la noche en observación. Agradecemos a la organización de los Atlanta Falcons...", se lee en la publicación de la cuenta oficial de la franquicia. Ante ello, Norris reapareció para revelar su condición.

"Amén, amén. Estoy bien, no te estreses, agradezco todas tus llamadas y cariño", compartió en una historia de Instagram. Asimismo, escribió un versículo bíblico ante la preocupación del golpe sufrido. Se espera que el esquinero se recupere pronto, y vuelva aparecer en la siguiente jornada contra los Dolphins.

¿Morice Norris está oficialmente en los Detroit Lions?

Morice Norris actualmente se está activo en el roster principal de los Detroit Lions por el acuerdo de designación de agente libre de derechos exclusivos (ERFA). Cabe recordar que el estadounidense no fue seleccionado en el Draft, aunque se mantuvo activo con la franquicia en los entrenamientos y prácticas por la disposición de agente libre no reclutado.