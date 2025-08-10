Landon Dickerson es retirado en camilla | El jugador de los Eagles podría ausentarse ante los Browns

Los Philadelphia Eagles buscarán defender su título en la temporada 2025 de la Liga de Fútbol Americano (NFL), esforzándose por dominar el campo desde el primer encuentro. Sin embargo, deberán reajustar su alineación, ya que Landon Dickerson podría ausentar en los siguientes dos partidos de la pretemporada e incluso el inicio del calendario oficial debido a unas molestias severas en la pierna.

¿Landon Dickerson no participará de la pretemporada de la NFL?

Landon Dickerson debutó en la NFL en el 2021 al ser seleccionado en el draft del mismo por los Eagles en la segunda ronda. Su habilidad y dominio en la línea ofensivo le ha permitido asegurar un puesto en la alineación titular, siendo así que jugó desde el primer minuto en el duelo ante los Bengals por la semana 1 de la pretemporada. El marcador finalizó con ventaja para los campeones por 34 sobre 27.

Anteriormente, el liniero presentó dolencias en la rodilla, por lo que no estuvo presente en las prácticas del sábado por un aparentable lesión que le envió a la lista de inactivos como participante limitado. Aunque, quedó descartado al dar de baja el informe, por lo que pudo entrenar sin restricción en la jornada del domingo.

Por más de dos horas con los ejercicios y estrategias, Dickerson fue retirado en camilla porque volvió a sentir incomodidades en la pierna derecha. Mientras se someta a las evaluaciones médicas, posiblemente se ausente los encuentros con los Browns y los Jets por la pretemporada. Además, de ser grave se extendería su ausencia en el calendario oficial, dado que el tiempo de recuperación puede ser de 2 semanas hasta 12 semanas, según registros y el tipo de afección.

Récord de Landon Dickerson en la NFL

Landon Dickerson se convirtió en una pieza fundamental en la línea ofensiva de la NFL, aunque obtuvo una calificación general de 88 en el videojuego Madden NFL 26. El defensor, quien acompañó a los Eagles a ganar su segundo Super Bowl, también es uno de los cinco jugadores en esa posición que han sido seleccionados para el Pro Bowl desde 2022.