- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ayacucho FC vs Alianza Lima
- Universitario vs Sport Boys
- Tabla Acumulada
- Peñarol vs Racing
- Boca Juniors vs Racing
- Diego Churín
- Sporting Cristal
- Motorola
Will Hernández firmó por Arizona Cardinals | ¿Cuándo debutará el jugador de raíces mexicanas en la NFL?
Los Cardinals jugarán contra los Chiefs, Broncos y Raiders, antes de dar comienzo a los partidos oficiales de la liga, rumbo al campeonato del Super Bowl.
Los Arizona Cardinals hicieron oficial la incorporación de Will Hernández para las competencias oficiales de la Liga de Fútbol Americano (NFL). El ofensivo de raíces mexicanas es uno de los pocos hispanos referentes que se espera que vuelva a campo en el debut de la pretemporada contra los Kansas City Chiefs este sábado 9 de agosto.
PUEDES VER: Morice Norris sorprende con su publicación tras sufrir fuerte lesión ante los Falcons: "Estoy…"
¿Cuándo debutará Will Hernández en la NFL?
Las franquicias continúan reforzando su plantilla para disputar la temporada 2025 de la NFL con el objetivo de conseguir el trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl LVIII. Ante ello, los Cardinals aseguraron a una pieza fundamental ya conocida en la línea ofensiva de la agencia libre.
Tras superar la lesión en el ligamento cruzado anterior en la rodilla, el jugador con ascendencia mexicana, sorprendió a los seguidores al anunciar que se encontraba completamente recuperado. "El fútbol americano ha sido mi vida. Pase lo que pase ahora, que esto sirva como ejemplo de que el esfuerzo da resultados”, expresó el liniero a traves de sus redes sociales.
Los Cardinals volvieron a confiar en su estrella, otorgándole un nuevo contrato por un año. "El bigote ha vuelto al desierto", se lee en la publicación de la cuenta oficial de la franquicia. Asimismo, el coordinador ofensivo Drew Petzing señaló que Hernández juega con intensidad y que es gratificante tenerlo de regreso.Cardinals confirmaron a Will Hernández | Imagen: Redes AZ Cardinals
Los Pajaritos debutarán este sábado 9 de agosto contra los Chiefs, y se espera que el Bigote regrese al campo para este duelo con el objetivo de sumar minutos y ponerse al ritmo de sus compañeros de cara temporada oficial. Cabe resaltar que, Will estuvo en las prácticas del campamento, pese a que el jueves 7 de agosto recién se llegó a un acuerdo con respecto a la permanencia.
¿Por qué Will Hernández no jugó en la temporada 2024 de la NFL?
En octubre del 2025, Will Hernández sufrió un tirón muscular en la pierna izquierda durante el duelo contra San Francisco46 ers. Estas molestias ocasionaron que el mexicano se ausente en la mayoría de partidos de la campaña anterior desde la semana 5. Si bien no era una lesión de ligamento cruzado en la rodilla no era grave, la rehabilitación duró más de lo esperado.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90