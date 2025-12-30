0

Premios Líbero 2025: Dr. Luis Cotillo se consolida como el mejor médico del deporte en Perú

En el marco de los Premios Líbero 2025, destacamos la labor invaluable del Dr. Luis Cotillo, traumatólo peruano.

    Dr. Luis Cotillo se consolida como el mejor médico del deporte en Perú
    Dr. Luis Cotillo se consolida como el mejor médico del deporte en Perú
    El doctor Luis Cotillo es traumatólogo y ortopedista, además de especialista en Medicina Deportiva, con una sólida trayectoria dedicada al cuidado del sistema músculo-esquelético. Su experiencia clínica, precisión en el diagnóstico y enfoque integral lo han convertido en un referente en el tratamiento de lesiones, patologías articulares y procesos de recuperación física, tanto en pacientes comunes como en deportistas de alto rendimiento.

    Actualmente, se desempeña como director de Sport Medical, clínica de fisioterapia y rehabilitación ubicada en Lima, desde donde lidera un equipo multidisciplinario orientado a la recuperación funcional y personalizada de cada paciente. Bajo su gestión, el centro se ha posicionado por su atención especializada, uso de tecnología moderna y protocolos médicos enfocados en resultados sostenibles y seguros.

    Este año, su prestigio profesional trascendió fronteras al ser médico del Partido de las Estrellas de la Conmebol, durante la jornada de la final de la Copa Libertadores realizada en el Perú. En este evento de talla internacional, compartió funciones y espacios con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, así como con reconocidas figuras deportivas de élite mundial, consolidando su reconocimiento en el ámbito de la medicina deportiva internacional.

    Gracias a su profesionalismo, ética y compromiso con la excelencia médica, el doctor Luis Cotillo se consolida como el mejor médico traumatólogo del año. A lo largo de su carrera, ha realizado más de 15 mil operaciones con altos índices de éxito, reafirmando su prestigio y liderazgo como uno de los especialistas más destacados en traumatología y Medicina Deportiva del país.

