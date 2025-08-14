La estrategia del entrenador de los Chiefs tras la posible ausencia de Patrick Mahomes ante Seahawks

Los Kansas City Chiefs se enfrentarán a los Seattle Seahawks en la semana 2 de la pretemporada de la Liga de Fútbol Americano (NFL); sin embargo, el entrenador Andy Ried planea modificar su estrategia sentando a algunos titulares con el objetivo de dar mayor visibilidad a los jugadores novatos. Por lo tanto, existe la posibilidad que Patrick Mahomes se ausente al partido del viernes 15 de agosto por decisión del coach.

¿Patrick Mahomes jugaría contra los Seahawks por la pretemporada?

Duante la pretemporada de la NFL, cada franquicia puede contar con un máximo de 90 hombres en el roster, aunque solo hay espacio para 53 que formarán parte de la plantilla activa de cara a la campaña regular. Ante ello, y con la intención de descubrir nuevas promesas, Andy Ried está considerando una alineación inusual én contra de los veteranos.

"Así que, existe la posibilidad de que deje a un par de titulares en la banca, o al menos que me quede corto con ellos", declaró el coach de los Chiefs en la conferencia de prensa. Esta medida respondería a conseguir un plantel joven, ya que la intención de la directiva es observar el desempeño de los novatos que encienden la competencia por asegurar un espacio en los últimos puestos.

Además, Ried sostuvo que desea ver este partido (contra los Seahawks) donde los jóvenes tengas buenas repeteicions y así Brett Veach como los demás entrenadores tengan suficiente tiempo para evaluar y seleccionar a sus convocados a la temporada oficial. "No será fácil. Desafortunadamente, liberaremos a algunos jugadores de la NFL que jugarán para otros equipos", explicó el coach.

Patrick Mahomes, titular indiscutible de los Chiefs, no estaría dentro de los planes de Andy para la semana 2, otorgándole el descanso, pues señaló que "Hay muchas posibilidades de que no juegue. Pero veremos cómo va". No obstante, el periodista Charles Goldman informó que el mariscal de campo dijo que estará preparado para jugar el viernes y maximizar su oportunidad, si llega a tener alguna.

¿Qué jugadores se ausentarán contra los Seahawks por la pretemporada?

El entrenador en jefe de los Chiefs mencionó que tres jugadores quedaron descartados para el próximo encuentro debido a que presentan lesiones. "De todos modos, los chicos que no practicaron hoy (Jake) Briningstool (isquiotibiales), y él estará fuera. Marquise (Hollywood Brown) estará fuera. (Ethan) Driskell estará fuera. Kareem (Hunt) tiene una contusión en el cuádriceps", enumeró Andy posterior al cierre de la última práctica del campamento de entrenamiento.