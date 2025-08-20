La tajante declaración del entrenador de los Bears tras el anuncio de la extensión del quarterback Tyson Bagent en la NFL

Chicago Bears anunció la extensión de Tyson Bagent por dos años en la Liga de Fútbol Americano (NFL) con un valor de $10 millones. Esta noticia emocionó al quarterback que se sintió agradecido con la franquicia por la oportunidad. Asimismo, el entrenador Ben Johnson confesó que el novato personifica los planes que busca la dirigencia en un futuro, deseándole lo mejor porque reconoce el trabajo duro que ha conseguido.

El entrenador de los Bear habló sobre Tyson Bagent

Este miércoles 20 de agosto, los Bears revelaron en una ceremonia con los medios de comunicación que llegaron a un acuerdo satisfactorio entre Tyson Bagent hasta el 2027. Esta noticia significó mucho para el jugador como por la dirigencia, ya que conocía las intenciones del estadounidense en mantenerse con el equipo por un periodo prolongado antes que finalice su contrato inicial.

"Probablemente, él y yo tenemos una conexión muy similar. Cuando entra en una sala, suele ser muy serio. Conseguir que sonría a veces es un reto, y nos gusta hacerlo…Se toma muy en serio su trabajo. Quiere hacerlo bien y quiere que el equipo también lo haga. Siempre está concentrado. Puedo apreciar eso de él. Me identifico con él", expresó el coach en la conferencia de prensa.

Bagent fue seleccionado en el draft 2023 de la NFL por el conjunto de Chicago, y empezó su carrera en la posición de mariscal de campo suplente en el campamento de entrenamiento como novato no reclutado. Su perseverancia y desempeño por ser el mejor, le permitió a debutar en la liga profesional el mismo año en reemplazo de Justin Field, quien padeció una lesión.

Tyson Bagent se emociona hasta las lágrimas

Tyson Bagent obtuvo el Trofeo Harlon Hill como Jugador Nacional del Año de la División II en 2021 y distinciones por participar en el Segundo Equipo All American de la Division II de AP al siguiente año.

"Mucha gente no lo sabe, pero mi papá es mi mano derecha y ni siquiera tuvo agua corriente hasta la preparatoria. Sin duda, hay muchas cosas y personas a las que creo que puedo ayudar con este don que he recibido. Son pequeñas cosas como esas. En casa, no conozco a nadie con dinero. Así que sí, se siente bien. Sin duda es un peso que me quitamos de encima a mí y a mi familia", confesó el jugador, entre lágrimas.