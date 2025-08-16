¿Tyler Shough o Spencer Rattler? Conoce quién será el mariscal de campo titular de los Saints en la NFL

La Liga de Fútbol Americano (NFL) está a pocas semanas de dar comienzo a su temporada regular, y las 30 franquicias trabajan para definir un plantel competitivo final con los mejores 53 jugadores. En este contexto, muchos buscan destacarse para asegurar un lugar , como es el caso de los New Orleans Saints, donde los novatos Tyler Shough y Spencer Rattler compiten por el puesto de mariscal de campo permanente. Aunque el entrenador Kellen Moore aún no ha tomado una decisión definitiva, confirmó que Shough iniciará en la semana 2 de la pretemporada.

¿Quién será el mariscal titular de los Saints?

Los Saints poseen a dos prospectos de mariscal de campo imponente que busca consolidarse en la liga como uno de los mejores. Spencer Rattler fue seleccionado en el draft 2024 en la quinta ronda y en ese mismo año logró debutar en el calendario oficial en la semana 6. Por otro lado, Tyler Shough aún no ha jugado un partido oficial, ya que consiguió un contrato con la franquicia por medio de agente libre no drafteado.

Si bien Rattler se proyecta como el posible jugador principal por la experiencia corta, el entrenador Kellen Moore desea dar oportunidad a Shough para ver el desenvolvimiento del novato en la semana 2 de la pretemporada contra los Jacksonville Jaguars. Cabe mencionar que el drafteado estuvo en la alineación titular del primer duelo hata la primera mitad con una cifra completa de 7 sobre 11 pases para 53 yardas. Por otro lado, su rival de equipo la mitad restante con 15 de 22 encuentros para 165 yardas.

Moore señaló que aún es prematuro definir al mariscal titular para el calendario oficial, pero lo tendrían antes del debut."Pero queremos darles a estos chicos todas las oportunidades posibles porque son jóvenes. Necesitan experiencia, necesitan exposición. Hay cosas que están haciendo por primera vez y por segunda vez", expresó el coach de los Saints.

¿Cuándo debutará los Saints en la temporada regular de la NFL?

Los Saints tendrán que reducir su plantel de aproximadamente 90 miembros a 53 antes de debutar en la temporada regular de la NFL. El equipo tendrá como primer rival a los Arizona Cardinals el próximo domingo 7 de septiembre en el recinto deportivo Caesars Superdome en Nueva Orleans.