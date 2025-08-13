0
James Cook reveló el equipo de la NLF donde quiere retirarse tras renovar con Buffalo Bills

El corredor de los Bills regresó a los entrenamientos el martes para prepararse para la segunda jornada de la pretemporada contra los Bears.

Darlyn De La Cruz
James Cook firmó el contrato de extensión con los Bills, previo a la temporada regular de la NFL.
James Cook firmó el contrato de extensión con los Bills, previo a la temporada regular de la NFL. | Imagen: Redes Buffalo Bills
Los Buffalo Bills anunciaron la extensión de contrato de su jugador estrella James Cook. El acuerdo consta de cuatro temporadas en la Liga de Fútbol Americano (NFL) valorizado por $48 millones. Durante la conferencia de prensa, el corredor sorprendió al revelar que renovó con el equipo neoyorquino porque desea terminar su carrera en el único lugar donde comenzó su travesía.

Jordan Love se someterá a una cirugía en el pulgar izquierdo.

PUEDES VER: Jordan Love pasará por el quirófano y su debut con los Packers peligra: ¿llegará al inicio de la NFL?

¿Dónde desea retirarse James Cook de la NFL?

La relación de James Cook con los Bills había generado incertidumbre sobre el futuro de este vínculo, dado que el jugador se ausentó varios días de entrenamientos y el debut de la pretemporada ante los Giants. El motivo que lo llevó a realizar este ejemplo de protesta, denominado en el deporte como 'hold-in' fue por la disputa contractual que el estadounidense consideraba injusta.

El corredor reapareció en las prácticas del martes 12 de agosto bajo la dirección del coach Sean McDermott, encendiendo las esperanzas de un avance en las negociaciones. Siendo así que al día siguiente se hizo oficial la renovación entre ambas partes, en la que se observó a Bills muy contento por asegurar la continuidad con la franquicia que le dio la oportunidad de ascender al profesionalismo.

Los Bills seleccionaron a Cook en la segunda jornada del Draft 2022 para que en ese mismo año, debute en la semana 1 de la temporada regular. Su habilidad y destreza en el campo le permitieron consolidar un puesto en la alineación titular y ser considerado el corredor principal del plantel.

Desde su llegada, 'Jimbo' ha permanecido leal a la franquicia neoyorquina, defendiendo únicamente sus colores. Por ello, cuando le preguntaron por qué decidió continuar en Buffalo, respondió que su objetivo es retirarse en el equipo. "Porque tenemos un mariscal de campo increíble y la organización me seleccionó y sólo quiero pasar el resto de mi carrera aquí y estar aquí para siempre", comentó Cook.

¿Cuál es el contrato millonario que aceptó James Cook con los Bills?

Después de diversas conversaciones, los Bills le ofrecieron un contrato atractivo a James Cook que no pudo desaprovechar por las condiciones como por la duración. El vínculo consiste en una extensión de 4 años por un valor de 48 millones de dólares, de los cuales 30 millones están garantizados. Asimismo, el corredor se posiciona como el líder entre los corredores con la mayor cotización en el mercado.

No olvides revisar tu agenda deportiva

