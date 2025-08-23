La NFL Academy es una iniciativa internacional impulsada por la Liga de Fútbol Americano (NFL) dirigida a jóvenes de entre 16 y 19 años. Este programa combina formación académica a tiempo completo con un desarrollo intensivo en el fútbol americano. Con sede en el centro deportivo de excelencia de Loughborough College en el Reindo Unido, la edición actual contará con 68 jugadores provenientes de 20 países, se destaca a tres representantes latinoamericanos: Armando Gamborino, Emiliano Jiménez Albarrán y Hugo Arias Okoro

¿Quiénes son los latinos que participarán en la NFL Academy?

La NFL Acadmy está dirigida por tercera ocasión por el entrenador en jefe Steve Hagen, gracias a su increíble preparación que influenció que más de 40 ex alumnos participen en el fútbol americano universitario de la NCAA, asimismo 27 de ellos seleccionados en la Division I. "Siempre es un reto integrar lo antiguo con lo nuevo, así que estamos entusiasmados por ver qué pueden aportar los nuevos jugadores a la próxima temporada", expresó el coach.

En el listado oficial están incluidos dos mexicanos y un argentino. Armando Gamborino, originario de México, es un joven que se desempeña como receptor (WR), aunque su versatilidad le permite que se desarrolle como esquinero (DB). Durante su brillante campaña en el Kent School, registró 7 recepciones para 68 yardas y 1 touchdown. Asimismo, su compatriota Emilio Albarrán, quien jugó en Borregos Toluca, dio el gran salto para unirse al programa con el objetivo de instalarse próximamente en la liga profesional.

Por otro lado, se encuentra Hugo Arias Okoro, nacido en Argentina, quien a los 7 años tuvo que emigrar Dinamarca donde comenzó a practicar el fútbol americano. El juvenil se desenvuelve como esquinero (DB), posición defensiva clave encargada de cubrir a los adversarios. Ante de unirse a la NFL Academy, integró los Aarhus Tigers, equipo en el que se desarrolló como atleta.

¿Cuándo se realizará la NFL Academy?

La NFL Academy se desarrollará desde el 22 de agosto hasta quincena de noviembre, compitiendo en cuatro territorios: Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido y España. El primer partido se llevará a cabo como parte del Torneo Global de Fútbol Irlanda antes del Aer Lingus College Football Classic 2025, por lo que cuatro duelos serán frente a escuelas universitarias de EE.UU.

Calendario de la NFL Academy