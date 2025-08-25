Tabla del Mundial de Vóley 2025: posiciones de Brasil, Argentina, Italia, Colombia y México

El Mundial de Vóley Femenino 2025 que se disputa en Tailandia está cerca de terminar con la fase de grupos. En esta priemera etapa, las selecciones de Brasil, Argentina, Italia, México y Colombia luchan por avanzar a los octavos de final. Aquí te mostramos la tabla de posiciones actualizada por grupos, con los puntos, sets ganados y partidos disputados hasta la fecha.

GRUPO A

EQUIPOS GANADOS PUNTOS TAILANDIA 2 2 PAÍSES BAJOS 2 5 SUECIA 0 1 EGIPTO 0 0

GRUPO B

EQUIPOS GANADOS PUNTOS ITALIA 2 6 BÉLGICA 2 6 ESLOVAQUIA 0 0 CUBA 0 0

GRUPO C

EQUIPOS GANADOS PUNTOS BRASIL 2 5 FRANCIA 2 4 GRECIA 1 3 PUERTO RICO 0 0

GRUPO D

EQUIPOS GANADOS PUNTOS ESTADOS UNIDOS 2 6 ARGENTINA 2 3 R. CHECA 1 2 ESLOVENIA 0 1

GRUPO E

EQUIPOS GANADOS PUNTOS TURQUÍA 2 6 CANADÁ 2 5 ESPAÑA 0 1 BULGARIA 0 0

GRUPO F

EQUIPOS GANADOS PUNTOS R. DOMINICANA 2 6 CHINA 2 6 MÉXICO 0 0 COLOMBIA 0 0

GRUPO G

EQUIPOS GANADOS PUNTOS ALEMANIA 2 6 POLONIA 2 3 VIETNAM 0 0 KENIA 0 0

GRUPO H

EQUIPOS GANADOS PUNTOS JAPÓN 2 5 SERBIA 1 3 UCRANIA 0 1 CAMERÚN 0 0

Octavos de final Mundial de Vóley 2025

Viernes 29 de agosto

Partido 1 - A1 vs H2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

Partido 2 - H1 vs A2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

Sábado 30 de agosto

Partido 3 - B1 vs G2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

Partido 4 - G1 vs B2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m

Domingo 31 de agosto

Partido 5 - C1 vs F2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

Partido 6 - F1 vs C2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

Lunes 1 de septiembre

Partido 7 - D1 vs E2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

Partido 8 - E1 vs D2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

Cuartos de final Mundial de Vóley 2025

Miércoles 3 de septiembre

QF1 - Ganador P1 vs Ganador P2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

QF2 - Ganador P3 vs Ganador P4 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

Jueves 4 de septiembre

QF3 - Ganador P5 vs Ganador P6 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

QF4 - Ganador P7 vs Ganador P8 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

Semifinales Mundial de Vóley 2025

Sábado 6 de septiembre

SF1 - Ganador QF1 vs Ganador QF4 - 3.30 a. m. o 7.30 a. m.

SF2 - Ganador QF2 vs Ganador QF3 - 3.30 a. m. o 7.30 a. m.

Final Mundial de Vóley 2025

Domingo 7 de septiembre

Partido por el tercer puesto - 3.30 a. m.

Final - 7.30 a. m.

Programación sujeta a cambios.

Mundial de Vóley 2025: partidos y programación

Viernes 22 de agosto

Puerto Rico 1-3 Francia (Grupo C)

República Checa 1-3 Argentina (Grupo D)

Países Bajos 3-2 Suecia (Grupo A)

Bélgica 3-0 Cuba (Grupo B)

Brasil 3-0 Grecia (Grupo C)

Estados Unidos 3-1 Eslovenia (Grupo D)

Tailandia 3-1 Egipto (Grupo A)

Italia 3-0 Eslovaquia (Grupo B)

Sábado 23 de agosto

Canadá 3-1 Bulgaria (Grupo E)

República Dominicana 3-0 Colombia (Grupo F)

Alemania 3-0 Kenia (Grupo G)

Japón 3-0 Camerún (Grupo H)

Turquía 3-0 España (Grupo E)

China 3-1 México (Grupo F)

Polonia 3-1 Vietnam (Grupo G)

Serbia 3-0 Ucrania (Grupo H)

Domingo 24 de agosto

Puerto Rico 1-3 Grecia (Grupo C)

República Checa 3-2 Eslovenia (Grupo D)

Países Bajos 3-0 Egipto (Grupo A)

Italia 3-0 Cuba (Grupo B)

Brasil 3-2 Francia (Grupo C)

Estados Unidos 3-1 Argentina (Grupo D)

Tailandia 3-0 Suecia (Grupo A)

Bélgica 3-0 Eslovaquia (Grupo B)

Lunes 25 de agosto

Canadá 3-2 España (Grupo E)

República Dominicana 3-0 México (Grupo F)

Alemania 3-0 Vietnam (Grupo G)

Japón 3-2 Ucrania (Grupo H)

Turquía 3-0 Bulgaria (Grupo E)

China 3-1 Colombia (Grupo F)

Polonia 3-1 Kenia (Grupo G)

Serbia 3-0 Camerún (Grupo H)

Martes 26 de agosto

04:00 horas | Francia vs Grecia (Grupo C)

04:00 horas | Argentina vs Eslovenia (Grupo D)

05:00 horas | Suecia vs Egipto (Grupo A)

05:00 horas | Italia vs Bélgica (Grupo B)

07:30 horas | Brasil vs Puerto Rico (Grupo C)

07:30 horas | Estados Unidos vs República Checa (Grupo D)

08:30 horas | Tailandia vs Países Bajos (Grupo A)

08:30 horas | Cuba vs Eslovaquia (Grupo B)

Miércoles 27 de agosto