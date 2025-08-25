0
La lista de convocados de la selección peruana

Tabla del Mundial de Vóley 2025: posiciones de Brasil, Argentina, Italia, Colombia y México

El Mundial de Vóley Femenino 2025 en Tailandia tiene a Italia y Brasil como protagonistas. ¿Cómo marcha Colombia, Argentina y México en la tabla de posiciones?

    Sandra Morales
    El Mundial de Vóley 2025 se disputa en Tailandia
    El Mundial de Vóley 2025 se disputa en Tailandia | FOTO: LIBERO
    El Mundial de Vóley Femenino 2025 que se disputa en Tailandia está cerca de terminar con la fase de grupos. En esta priemera etapa, las selecciones de Brasil, Argentina, Italia, México y Colombia luchan por avanzar a los octavos de final. Aquí te mostramos la tabla de posiciones actualizada por grupos, con los puntos, sets ganados y partidos disputados hasta la fecha.

    GRUPO A

    EQUIPOSGANADOSPUNTOS
    TAILANDIA22
    PAÍSES BAJOS25
    SUECIA01
    EGIPTO00

    GRUPO B

    EQUIPOSGANADOSPUNTOS
    ITALIA26
    BÉLGICA26
    ESLOVAQUIA00
    CUBA00

    GRUPO C

    EQUIPOSGANADOSPUNTOS
    BRASIL25
    FRANCIA24
    GRECIA13
    PUERTO RICO00

    GRUPO D

    EQUIPOSGANADOSPUNTOS
    ESTADOS UNIDOS26
    ARGENTINA23
    R. CHECA12
    ESLOVENIA01

    GRUPO E

    EQUIPOSGANADOSPUNTOS
    TURQUÍA26
    CANADÁ25
    ESPAÑA01
    BULGARIA00

    GRUPO F

    EQUIPOSGANADOSPUNTOS
    R. DOMINICANA26
    CHINA26
    MÉXICO00
    COLOMBIA00

    GRUPO G

    EQUIPOSGANADOSPUNTOS
    ALEMANIA26
    POLONIA23
    VIETNAM00
    KENIA00

    GRUPO H

    EQUIPOSGANADOSPUNTOS
    JAPÓN25
    SERBIA13
    UCRANIA01
    CAMERÚN00

    Octavos de final Mundial de Vóley 2025

    Viernes 29 de agosto

    • Partido 1 - A1 vs H2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
    • Partido 2 - H1 vs A2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

    Sábado 30 de agosto

    • Partido 3 - B1 vs G2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
    • Partido 4 - G1 vs B2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m

    Domingo 31 de agosto

    • Partido 5 - C1 vs F2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
    • Partido 6 - F1 vs C2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

    Lunes 1 de septiembre

    • Partido 7 - D1 vs E2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
    • Partido 8 - E1 vs D2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

    Cuartos de final Mundial de Vóley 2025

    Miércoles 3 de septiembre

    • QF1 - Ganador P1 vs Ganador P2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
    • QF2 - Ganador P3 vs Ganador P4 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

    Jueves 4 de septiembre

    • QF3 - Ganador P5 vs Ganador P6 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
    • QF4 - Ganador P7 vs Ganador P8 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.

    Semifinales Mundial de Vóley 2025

    Sábado 6 de septiembre

    • SF1 - Ganador QF1 vs Ganador QF4 - 3.30 a. m. o 7.30 a. m.
    • SF2 - Ganador QF2 vs Ganador QF3 - 3.30 a. m. o 7.30 a. m.

    Final Mundial de Vóley 2025

    Domingo 7 de septiembre

    • Partido por el tercer puesto - 3.30 a. m.
    • Final - 7.30 a. m.

    Programación sujeta a cambios.

    Mundial de Vóley 2025: partidos y programación

    Viernes 22 de agosto

    • Puerto Rico 1-3 Francia (Grupo C)
    • República Checa 1-3 Argentina (Grupo D)
    • Países Bajos 3-2 Suecia (Grupo A)
    • Bélgica 3-0 Cuba (Grupo B)
    • Brasil 3-0 Grecia (Grupo C)
    • Estados Unidos 3-1 Eslovenia (Grupo D)
    • Tailandia 3-1 Egipto (Grupo A)
    • Italia 3-0 Eslovaquia (Grupo B)

    Sábado 23 de agosto

    • Canadá 3-1 Bulgaria (Grupo E)
    • República Dominicana 3-0 Colombia (Grupo F)
    • Alemania 3-0 Kenia (Grupo G)
    • Japón 3-0 Camerún (Grupo H)
    • Turquía 3-0 España (Grupo E)
    • China 3-1 México (Grupo F)
    • Polonia 3-1 Vietnam (Grupo G)
    • Serbia 3-0 Ucrania (Grupo H)

    Domingo 24 de agosto

    • Puerto Rico 1-3 Grecia (Grupo C)
    • República Checa 3-2 Eslovenia (Grupo D)
    • Países Bajos 3-0 Egipto (Grupo A)
    • Italia 3-0 Cuba (Grupo B)
    • Brasil 3-2 Francia (Grupo C)
    • Estados Unidos 3-1 Argentina (Grupo D)
    • Tailandia 3-0 Suecia (Grupo A)
    • Bélgica 3-0 Eslovaquia (Grupo B)

    Lunes 25 de agosto

    • Canadá 3-2 España (Grupo E)
    • República Dominicana 3-0 México (Grupo F)
    • Alemania 3-0 Vietnam (Grupo G)
    • Japón 3-2 Ucrania (Grupo H)
    • Turquía 3-0 Bulgaria (Grupo E)
    • China 3-1 Colombia (Grupo F)
    • Polonia 3-1 Kenia (Grupo G)
    • Serbia 3-0 Camerún (Grupo H)

    Martes 26 de agosto

    • 04:00 horas | Francia vs Grecia (Grupo C)
    • 04:00 horas | Argentina vs Eslovenia (Grupo D)
    • 05:00 horas | Suecia vs Egipto (Grupo A)
    • 05:00 horas | Italia vs Bélgica (Grupo B)
    • 07:30 horas | Brasil vs Puerto Rico (Grupo C)
    • 07:30 horas | Estados Unidos vs República Checa (Grupo D)
    • 08:30 horas | Tailandia vs Países Bajos (Grupo A)
    • 08:30 horas | Cuba vs Eslovaquia (Grupo B)

    Miércoles 27 de agosto

    • 04:00 horas | Turquía vs Canadá (Grupo E)
    • 04:00 horas | Colombia vs México (Grupo F)
    • 05:00 horas | Kenia vs Vietnam (Grupo G)
    • 05:00 horas | Japón vs Serbia (Grupo H)
    • 07:30 horas | Bulgaria vs España (Grupo E)
    • 07:30 horas | China vs República Dominicana (Grupo F)
    • 08:30 horas | Polonia vs Alemania (Grupo G)
    • 08:30 horas | Ucrania vs Camerún (Grupo H)

    Sandra Morales
    AUTOR: Sandra Morales

    Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

