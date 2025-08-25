- Hoy:
Tabla del Mundial de Vóley 2025: posiciones de Brasil, Argentina, Italia, Colombia y México
El Mundial de Vóley Femenino 2025 en Tailandia tiene a Italia y Brasil como protagonistas. ¿Cómo marcha Colombia, Argentina y México en la tabla de posiciones?
El Mundial de Vóley Femenino 2025 que se disputa en Tailandia está cerca de terminar con la fase de grupos. En esta priemera etapa, las selecciones de Brasil, Argentina, Italia, México y Colombia luchan por avanzar a los octavos de final. Aquí te mostramos la tabla de posiciones actualizada por grupos, con los puntos, sets ganados y partidos disputados hasta la fecha.
GRUPO A
|EQUIPOS
|GANADOS
|PUNTOS
|TAILANDIA
|2
|2
|PAÍSES BAJOS
|2
|5
|SUECIA
|0
|1
|EGIPTO
|0
|0
GRUPO B
|EQUIPOS
|GANADOS
|PUNTOS
|ITALIA
|2
|6
|BÉLGICA
|2
|6
|ESLOVAQUIA
|0
|0
|CUBA
|0
|0
GRUPO C
|EQUIPOS
|GANADOS
|PUNTOS
|BRASIL
|2
|5
|FRANCIA
|2
|4
|GRECIA
|1
|3
|PUERTO RICO
|0
|0
GRUPO D
|EQUIPOS
|GANADOS
|PUNTOS
|ESTADOS UNIDOS
|2
|6
|ARGENTINA
|2
|3
|R. CHECA
|1
|2
|ESLOVENIA
|0
|1
GRUPO E
|EQUIPOS
|GANADOS
|PUNTOS
|TURQUÍA
|2
|6
|CANADÁ
|2
|5
|ESPAÑA
|0
|1
|BULGARIA
|0
|0
GRUPO F
|EQUIPOS
|GANADOS
|PUNTOS
|R. DOMINICANA
|2
|6
|CHINA
|2
|6
|MÉXICO
|0
|0
|COLOMBIA
|0
|0
GRUPO G
|EQUIPOS
|GANADOS
|PUNTOS
|ALEMANIA
|2
|6
|POLONIA
|2
|3
|VIETNAM
|0
|0
|KENIA
|0
|0
GRUPO H
|EQUIPOS
|GANADOS
|PUNTOS
|JAPÓN
|2
|5
|SERBIA
|1
|3
|UCRANIA
|0
|1
|CAMERÚN
|0
|0
Octavos de final Mundial de Vóley 2025
Viernes 29 de agosto
- Partido 1 - A1 vs H2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
- Partido 2 - H1 vs A2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
Sábado 30 de agosto
- Partido 3 - B1 vs G2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
- Partido 4 - G1 vs B2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m
Domingo 31 de agosto
- Partido 5 - C1 vs F2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
- Partido 6 - F1 vs C2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
Lunes 1 de septiembre
- Partido 7 - D1 vs E2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
- Partido 8 - E1 vs D2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
Cuartos de final Mundial de Vóley 2025
Miércoles 3 de septiembre
- QF1 - Ganador P1 vs Ganador P2 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
- QF2 - Ganador P3 vs Ganador P4 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
Jueves 4 de septiembre
- QF3 - Ganador P5 vs Ganador P6 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
- QF4 - Ganador P7 vs Ganador P8 - 5.00 a. m. o 8.30 a. m.
Semifinales Mundial de Vóley 2025
Sábado 6 de septiembre
- SF1 - Ganador QF1 vs Ganador QF4 - 3.30 a. m. o 7.30 a. m.
- SF2 - Ganador QF2 vs Ganador QF3 - 3.30 a. m. o 7.30 a. m.
Final Mundial de Vóley 2025
Domingo 7 de septiembre
- Partido por el tercer puesto - 3.30 a. m.
- Final - 7.30 a. m.
Programación sujeta a cambios.
Mundial de Vóley 2025: partidos y programación
Viernes 22 de agosto
- Puerto Rico 1-3 Francia (Grupo C)
- República Checa 1-3 Argentina (Grupo D)
- Países Bajos 3-2 Suecia (Grupo A)
- Bélgica 3-0 Cuba (Grupo B)
- Brasil 3-0 Grecia (Grupo C)
- Estados Unidos 3-1 Eslovenia (Grupo D)
- Tailandia 3-1 Egipto (Grupo A)
- Italia 3-0 Eslovaquia (Grupo B)
Sábado 23 de agosto
- Canadá 3-1 Bulgaria (Grupo E)
- República Dominicana 3-0 Colombia (Grupo F)
- Alemania 3-0 Kenia (Grupo G)
- Japón 3-0 Camerún (Grupo H)
- Turquía 3-0 España (Grupo E)
- China 3-1 México (Grupo F)
- Polonia 3-1 Vietnam (Grupo G)
- Serbia 3-0 Ucrania (Grupo H)
Domingo 24 de agosto
- Puerto Rico 1-3 Grecia (Grupo C)
- República Checa 3-2 Eslovenia (Grupo D)
- Países Bajos 3-0 Egipto (Grupo A)
- Italia 3-0 Cuba (Grupo B)
- Brasil 3-2 Francia (Grupo C)
- Estados Unidos 3-1 Argentina (Grupo D)
- Tailandia 3-0 Suecia (Grupo A)
- Bélgica 3-0 Eslovaquia (Grupo B)
Lunes 25 de agosto
- Canadá 3-2 España (Grupo E)
- República Dominicana 3-0 México (Grupo F)
- Alemania 3-0 Vietnam (Grupo G)
- Japón 3-2 Ucrania (Grupo H)
- Turquía 3-0 Bulgaria (Grupo E)
- China 3-1 Colombia (Grupo F)
- Polonia 3-1 Kenia (Grupo G)
- Serbia 3-0 Camerún (Grupo H)
Martes 26 de agosto
- 04:00 horas | Francia vs Grecia (Grupo C)
- 04:00 horas | Argentina vs Eslovenia (Grupo D)
- 05:00 horas | Suecia vs Egipto (Grupo A)
- 05:00 horas | Italia vs Bélgica (Grupo B)
- 07:30 horas | Brasil vs Puerto Rico (Grupo C)
- 07:30 horas | Estados Unidos vs República Checa (Grupo D)
- 08:30 horas | Tailandia vs Países Bajos (Grupo A)
- 08:30 horas | Cuba vs Eslovaquia (Grupo B)
Miércoles 27 de agosto
- 04:00 horas | Turquía vs Canadá (Grupo E)
- 04:00 horas | Colombia vs México (Grupo F)
- 05:00 horas | Kenia vs Vietnam (Grupo G)
- 05:00 horas | Japón vs Serbia (Grupo H)
- 07:30 horas | Bulgaria vs España (Grupo E)
- 07:30 horas | China vs República Dominicana (Grupo F)
- 08:30 horas | Polonia vs Alemania (Grupo G)
- 08:30 horas | Ucrania vs Camerún (Grupo H)
