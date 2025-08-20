Alianza Lima filtra sus 3 convocatorias a selecciones para partidos internacionales: "Representarán"

Alianza Lima da la sorpresa a su fiel afición al anunciar oficialmente 3 convocatorias para sus respectivas selecciones. La escuadra blanquiazul sigue marcando la hora en el deporte peruano y ahora pondrá su nombre en uno de los certámenes internacionales que paralizarán a aficionados.

Se trata del plantel de vóley femenino de Alianza Lima, quien tendrá a tres deportistas con llamado a la selección nacional para afrontar la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Tailandia. Se tratan de Maria Alejandra Marín (Colombia), Elina Rodríguez (Argentina) y Doris González (Colombia).

Con miras al Mundial de Vóley Femenino 2025, Alianza Lima cederá a sus deportistas para que logren defender a su país en el magno torneo de selecciones que se llevará a cabo desde el 22 de agosto hasta el 7 de septiembre del presente año.

"¡Convocadas! Maria Alejandra Marín, Elina Rodríguez y Doris González representarán a Sudamérica, con sus respectivas selecciones, en el Mundial de Vóley Femenino 2025. El campeonato se llevará a cabo en Tailandia a partir del viernes 22 de agosto, ¡Muchos éxitos, chicas!", informó la cuenta oficial blanquiazul.

Alianza Lima Vóley anuncia a sus convocadas para las selecciones de Colombia y Argentina.

DT de Alianza Lima Vóley irá al Mundial Femenino 2025

Facundo Morando es otro de los integrantes de Alianza Lima que afrontará el Mundial Femenino de Vóley 2025. El estratega fue llamado por la albiceleste para que sea asistente técnico en este certamen internacional que se llevará a cabo en Tailandia.

