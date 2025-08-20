0
Alianza Lima filtra sus 3 convocatorias a selecciones para partidos internacionales: "Representarán"

Con miras a las concentraciones de selecciones nacionales, se conoció las 3 convocatorias que deberá aceptar Alianza Lima para sorpresa de hinchas.

Diego Medina
Alianza Lima tiene 3 convocatorias para selecciones nacionales.
Alianza Lima tiene 3 convocatorias para selecciones nacionales. | Difusión
Alianza Lima da la sorpresa a su fiel afición al anunciar oficialmente 3 convocatorias para sus respectivas selecciones. La escuadra blanquiazul sigue marcando la hora en el deporte peruano y ahora pondrá su nombre en uno de los certámenes internacionales que paralizarán a aficionados.

DT de Alianza Lima dirigirá a la selección argentina para este 2025.

PUEDES VER: ¡Batacazo! DT de Alianza Lima será el flamante técnico de Argentina para este 2025: "Éxitos"

Se trata del plantel de vóley femenino de Alianza Lima, quien tendrá a tres deportistas con llamado a la selección nacional para afrontar la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Tailandia. Se tratan de Maria Alejandra Marín (Colombia), Elina Rodríguez (Argentina) y Doris González (Colombia).

Con miras al Mundial de Vóley Femenino 2025, Alianza Lima cederá a sus deportistas para que logren defender a su país en el magno torneo de selecciones que se llevará a cabo desde el 22 de agosto hasta el 7 de septiembre del presente año.

"¡Convocadas! Maria Alejandra Marín, Elina Rodríguez y Doris González representarán a Sudamérica, con sus respectivas selecciones, en el Mundial de Vóley Femenino 2025. El campeonato se llevará a cabo en Tailandia a partir del viernes 22 de agosto, ¡Muchos éxitos, chicas!", informó la cuenta oficial blanquiazul.

Alianza Lima Vóley anuncia a sus convocadas para las selecciones de Colombia y Argentina.

DT de Alianza Lima Vóley irá al Mundial Femenino 2025

Facundo Morando es otro de los integrantes de Alianza Lima que afrontará el Mundial Femenino de Vóley 2025. El estratega fue llamado por la albiceleste para que sea asistente técnico en este certamen internacional que se llevará a cabo en Tailandia.

Facundo Morando será DT de la selección argentina en el Mundial de Vóley Femenino 2025.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

