Atlético Atenea rompe el mercado de pases y ficha a seleccionada argentina: "Bienvenida"

La lista de convocados de la selección peruana
Atlético Atenea da el golpe en el mercado de pases tras anunciar a seleccionada argentina como su flamante fichaje para la Liga Peruana de Vóleibol.

    Las sorpresas no paran en la Liga Peruana de Vóleibol. Mediante sus redes sociales, Atlético Atenea impactó a sus hinchas cuando anunció a su flamante fichaje para la temporada. La 'nueva diosa' es seleccionada argentina y actualmente está compitiendo el Campeonato Mundial en Tailandia.

    Tabla del Mundial de Vóley 2025: posiciones de Brasil, Argentina, Italia, Colombia y México

    "Nos llena de emoción anunciar que Nicole Pérez, punta argentina, se une a las Diosas para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóleibol", indicó Atlético Atenea en sus redes sociales.

    Nicole Pérez flamante fichaje de Atenea

    Con la incorporación de Nicole, Atenea busca dar un salto de calidad en su plantel. El objetivo del club es llegar a instancias finales del campeonato. Por ello, es importante conformar un plantel altamente competitivo.

    ¿Quién es Nicole Pérez y dónde jugó?

    Nicole Pérez es una deportista argentina que ocupa la posición de punta. Forma parte de la delegación de Argentina que está compitiendo el Campeonato Mundial de Vóleibol Femenino en Tailandia con la Selección Argentina.

    Jugó en Argentina Andalgalá, CEF 5 La Rioja, Gimnasia y Esgrima La Plata y Volley-Ball Pays Viennois de Francia. Destaca por su fuerza y técnica.

