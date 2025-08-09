0
EN DIRECTO
Universitario vs Sport Boys EN VIVO por GOLPERÚ

Ni Colombia ni Brasil | Este país sudamericano será sede de la Copa América de Béisbol 2025

La Copa América de Béisbol buscará definir las posiciones de clasificación de los equipos de América para los próximos Juegos Olímpicos y el Clásico Mundial.

Darlyn De La Cruz
La Copa América de Béisbol se jugarán en noviembre del 2025.
La Copa América de Béisbol se jugarán en noviembre del 2025. | Imagen: WBSC Américas
COMPARTIR

La Confederación Americana de Béisbol (WBSC Américas) sorprendió a los aficionados al anunciar la primera edición de la Copa América de Béisbol. En este torneo, doce selecciones competirán por el título de campeón. Asimismo, se confirmó que Panamá será sede del grupo B, mientras que Venezuela, el único país sudamericano en ser anfitrión, se espera que albergue el grupo A.

Cameron Young logró su primer título de la PGA Tour.

PUEDES VER: ¿Cameron Young dejará el golf para unirse a la MLB?: el deportista explicó por qué luce el logo en sus camisetas en el PGA Tour

Este país sudamericano será sede de la Copa América de Béisbol 2025

En un hecho histórico nunca antes presenciado, la entidad máxima del béisbol confirmó que este 2025 se realizará la Copa América con el objetivo que definir los países clasificados del continente americano para los próximos Juegos Olímpicos y Clásico Mundial. Además, se buscará que esta competencia se convierta en uno de los eventos más relevante del béisbol continental.

Ser elegido para acoger el torneo internacional es un orgullo para el país porque permite marcar un hito en el desarrollo del deporte y ofrece beneficios claves para la nación, ya que se convierte en el centro de las miradas: impulso al turismo y a la economía. En un principio se especulaba que México y Panamá serían los anfitriones, sin embargo, hubo cambios de último momento en la decisión.

Grupos de la Copa América de Béisbol 2025 | Imagen: Redes Selección de Nicaragua

Para la Copa América se tomó en cuenta que se jugará en dos territorios. La presidencia de Panamá confirmó que será sede del grupo B, donde el estadio Mariano Rivera recibirá esta fiesta deportiva. Por otro lado, Venezuela se perfila como la otra sede con el estadio Monumental Simón Bolívar, a lo que se espera el comunicado oficial en conferencia de prensa.

¿Cuándo y cómo se disputará la Copa América de Béisbol 2025?

La primera edición de la Copa América de Béisbol organizada por la WBSC se llevará a cabo desde el 13 al 22 de noviembre, en dos países: Panamá y Venezuela. Este certamen contará con la participación de 12 selecciones del continente, según las mejores ubicaciones del último ranking de 2024, y se dividirá en dos grupos.

  • Grupo A: Venezuela, República Dominicana, Panamá, Colombia, Curazao, Brasil
  • Grupo B: México, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, Nicaragua, Canadá

No olvides revisar tu agenda deportiva

Darlyn De La Cruz
AUTOR: Darlyn De La Cruz

Últimas noticias y entrevistas de Darlyn De La Cruz por diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. Perú cayó 3-0 ante Colombia y quedó sin chances de ser campeón de la Copa Panamericana de Vóley

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más Deportes

Estados Unidos

Fútbol Peruano