Ni Colombia ni Brasil | Este país sudamericano será sede de la Copa América de Béisbol 2025

La Confederación Americana de Béisbol (WBSC Américas) sorprendió a los aficionados al anunciar la primera edición de la Copa América de Béisbol. En este torneo, doce selecciones competirán por el título de campeón. Asimismo, se confirmó que Panamá será sede del grupo B, mientras que Venezuela, el único país sudamericano en ser anfitrión, se espera que albergue el grupo A.

En un hecho histórico nunca antes presenciado, la entidad máxima del béisbol confirmó que este 2025 se realizará la Copa América con el objetivo que definir los países clasificados del continente americano para los próximos Juegos Olímpicos y Clásico Mundial. Además, se buscará que esta competencia se convierta en uno de los eventos más relevante del béisbol continental.

Ser elegido para acoger el torneo internacional es un orgullo para el país porque permite marcar un hito en el desarrollo del deporte y ofrece beneficios claves para la nación, ya que se convierte en el centro de las miradas: impulso al turismo y a la economía. En un principio se especulaba que México y Panamá serían los anfitriones, sin embargo, hubo cambios de último momento en la decisión.

Grupos de la Copa América de Béisbol 2025 | Imagen: Redes Selección de Nicaragua

Para la Copa América se tomó en cuenta que se jugará en dos territorios. La presidencia de Panamá confirmó que será sede del grupo B, donde el estadio Mariano Rivera recibirá esta fiesta deportiva. Por otro lado, Venezuela se perfila como la otra sede con el estadio Monumental Simón Bolívar, a lo que se espera el comunicado oficial en conferencia de prensa.

¿Cuándo y cómo se disputará la Copa América de Béisbol 2025?

La primera edición de la Copa América de Béisbol organizada por la WBSC se llevará a cabo desde el 13 al 22 de noviembre, en dos países: Panamá y Venezuela. Este certamen contará con la participación de 12 selecciones del continente, según las mejores ubicaciones del último ranking de 2024, y se dividirá en dos grupos.